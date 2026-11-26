26 nov. 2026 - 22:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio afecta durante esta jornada al gimnasio del Colegio Bicentenario Juan Luis Undurraga, perteneciente a la Fundación Belén Educa y ubicado en calle Las Violetas, en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Por el momento, no se cuenta con antecedentes oficiales sobre el origen del fuego, la magnitud de los daños ni eventuales personas lesionadas.

Ante la magnitud de la emergencia, Bomberos declaró primera alarma de incendio para coordinar el despliegue de voluntarios y recursos en el lugar.

El incendio se encuentra controlado

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el incendio se encuentra controlado y afectó la totalidad del gimnasio del establecimiento educacional.

Si bien la emergencia se encuentra controlada, se espera contar con más información sobre las circunstancias del siniestro.