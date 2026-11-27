27 nov. 2026 - 15:57 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio Público presentó acusación contra el cantante urbano Jairo Vera, cuyo nombre real es Jonathan Jairo Mellado Vera, y otro imputado identificado como Steven Ortega, por su presunta participación en una violación grupal ocurrida en noviembre de 2022, en la comuna de Pelluhue, provincia de Cauquenes, Región del Maule.

En el escrito, el fiscal Francisco Ávila, de la Fiscalía Local de Cauquenes, solicitó una pena de 15 años de presidio para el artista urbano. En tanto, para Ortega pidió cinco años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, debido a que era menor de edad al momento de los hechos.

Tras la presentación de la acusación, el Juzgado de Letras y Garantía de Chanco fijó para el próximo 26 de enero, a las 11:00 horas, la audiencia de preparación de juicio oral.

¿Qué ocurrió la madrugada del 1 de noviembre de 2022?

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía en la acusación, los hechos habrían ocurrido durante una fiesta realizada al interior de una cabaña ubicada en el sector Mariscadero, en Pelluhue.

En esa celebración participaban Jairo Vera, Steven Ortega y otros dos sujetos que no han podido ser identificados, además de la víctima, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

Según el relato del Ministerio Público, Vera habría conducido a la joven hasta una habitación con el pretexto de mostrarle algo. Una vez dentro, habría cerrado la puerta con seguro, donde también se encontraban los otros tres sujetos.

La acusación sostiene que la víctima quedó en una situación de vulnerabilidad y miedo, lo que le habría impedido oponerse a las agresiones sexuales. En ese contexto, el documento atribuye a Vera y a los otros participantes actos de violencia sexual, señalando que los cuatro habrían intervenido en la agresión.

El escrito también indica que uno de los sujetos habría grabado parte de lo ocurrido con un teléfono celular.

Las penas que solicita la Fiscalía

El Ministerio Público atribuye a Vera y Ortega participación en calidad de autores del delito de violación. Para ambos reconoce la atenuante de irreprochable conducta anterior, junto con la agravante de haber cometido el delito entre dos o más personas.

En el caso del cantante urbano, la Fiscalía solicitó 15 años de presidio, además de inhabilitaciones para ejercer cargos y oficios públicos y otras penas accesorias.

Para Steven Ortega, en tanto, pidió cinco años de internación en régimen cerrado, con un programa de reinserción social, considerando que era adolescente cuando ocurrieron los hechos.

Como parte de las pruebas que se presentarán en el juicio, el Ministerio Público contempla testimonios, entre ellos el de la víctima, una pericia sexológica y la declaración del profesional que la realizó. También se consideran antecedentes médicos, una evaluación psicológica, registros de redes sociales y otros documentos incorporados a la investigación.

La audiencia de preparación de juicio oral quedó programada para el 26 de enero de 2027, instancia previa al eventual desarrollo del juicio.