27 nov. 2026 - 11:09 hrs.

Un almuerzo terminó en una emergencia médica para Francisca García-Huidobro, luego de que la conductora se atorara con un trozo de carne y necesitara ayuda para volver a respirar. Fue la actriz Renata Bravo quien intervino para asistirla.

Al inicio de su programa de farándula, la animadora se tomó unos minutos para referirse a lo ocurrido y agradecer a los integrantes de su equipo que estuvieron presentes durante el angustiante episodio.

En ese contexto, la denominada "Dama de Hierro" también compartió una reflexión personal sobre su dificultad para pedir ayuda y recibir muestras de afecto.

"Habrían sido unas lindas palabras de despedida si es que hubiese sido el momento en que me tocara. Me habría ido feliz porque estábamos hablando de algo contento, estábamos felices", comentó, en referencia a que el encuentro también tenía como motivo celebrar que continuarán en pantalla durante el próximo año.

Luego, visiblemente emocionada, reconoció que lo sucedido le permitió darse cuenta de algo que habitualmente le cuesta aceptar.

"Yo además pude demostrarme a mí misma algo que en general me cuesta mucho: que la gente está al lado mío para ayudarme (...) porque yo no pido ayuda, porque las personas como yo no pedimos ayuda. Las personas como yo no estamos acostumbradas a las demostraciones de afecto tan grandes", expresó.

Sin embargo, aseguró que el episodio le dejó una importante enseñanza y agradeció a quienes estuvieron junto a ella. "Pero de verdad, gracias, porque yo siento que ya estoy demasiado vieja para no aprender la lección", manifestó.

Finalmente, mencionó a las personas que la ayudaron durante la emergencia, entre ellas Renata Bravo, Sergio, Maca y Antonella. También agradeció a quienes no estaban presentes, pero se comunicaron para manifestarle su preocupación, incluyendo familiares y colegas de otros canales.

"Hay imágenes traumantes en la vida y para ustedes tiene que haber sido muy duro verme como me vieron ayer", reflexionó.

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