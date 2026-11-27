27 nov. 2026 - 10:49 hrs.

Un quiebre abrupto en sus planes personales y profesionales marcó una de las etapas más difíciles de la vida de Luis Jara, quien recordó cómo el impedimento para regresar a Estados Unidos desarmó el proyecto familiar que había construido fuera de Chile y le dejó una profunda huella emocional.

Invitado al podcast Caja Gris, conducido por Jean-Philippe Cretton, el cantante y animador explicó que la situación le enseñó los límites del control personal sobre el futuro: "Lo que me sucedió con el no poder volver a Estados Unidos, que fue muy traumático, me dio la convicción de que en realidad no somos dueños de nuestro destino, no somos dueños de nada, ni de nuestros hijos".

Del proyeco en Miami a una profunda reflexión

Durante la conversación, el intérprete reconoció que viajó inicialmente con la convicción de consolidar su carrera televisiva y residencial en Norteamérica, pero el giro inesperado lo obligó a replantearse su plan: "Fue un pencazo tan fuerte, entonces eso me llevó a mí a un plano de muchísima más humildad, porque yo me fui de Chile, dije: 'Me voy a Estados Unidos, me compro un departamento, parto en Univisión, tengo un programa y a la mierda con todo y con todos'".

Sin embargo, el escenario cambió de golpe: "Y el destino me dijo: 'No, pues, hue... La hue... no es así'", recordó el músico sobre el momento en que sus planes se derrumbaron.

El impacto en su hijo y el peso de la culpa

Más allá del revés laboral, Jara confesó que lo más doloroso fue presenciar cómo la situación golpeó a uno de sus hijos en plena etapa escolar y adolescente, destacando la actitud comprensiva que tuvo el joven pese a perder su rutina y su entorno: "El sufrimiento de mi hijo, su carita, su decepción y además su generosidad de no decirnos: 'Me cagaron mi adolescencia, no tengo amigos, no tengo colegio, no tengo mi pieza'. Para mí fue muy fuerte, fue un trauma, en realidad".

Ante la pregunta directa de Cretton, se sintió culpable por haber impulsado ese cambio de vida; el artista fue claro al cerrar su reflexión: "Me sentí culpable. Sí".