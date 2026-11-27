27 nov. 2026 - 10:00 hrs.

Este viernes 27 de noviembre finaliza el proceso masivo de postulación a salas cuna y jardines infantiles de la red pública de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), correspondiente al año académico 2027.

La convocatoria permite a las familias revisar la oferta de establecimientos disponibles y seleccionar las alternativas que mejor se adapten a sus necesidades.

¿Quiénes pueden acceder a un establecimiento de JUNJI?

La postulación está dirigida a niñas y niños de acuerdo con los siguientes rangos de edad:

Nivel Sala Cuna:

Sala Cuna Menor: de 0 a 1 año.

Sala Cuna Mayor: de 1 a 2 años.

Nivel Medio:

Medio Menor: de 2 a 3 años.

Medio Mayor: de 3 a 4 años.

Nivel de Transición:

Primer Nivel de Transición: de 4 a 5 años.

Segundo Nivel de Transición: de 5 a 6 años.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para participar en el proceso, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) junto con la niña o niño. Puedes revisar esta información en Mi ChileAtiende, utilizando tu RUN y ClaveÚnica.

(RSH) junto con la niña o niño. Puedes revisar esta información en Mi ChileAtiende, utilizando tu RUN y ClaveÚnica. La niña o niño debe contar con Rol Único Nacional (RUN) o Identificador Provisorio Escolar (IPE).

(RUN) o Identificador Provisorio Escolar (IPE). Presentar documentos de respaldo, según la información declarada en la ficha de postulación. Estos pueden ser certificados de trabajo, estudios o médicos, en caso de situaciones de discapacidad, entre otros.

En el caso de niñas y niños extranjeros que no cuenten con RUN o IPE, el documento debe solicitarse directamente en el establecimiento educacional. Para ello, se debe presentar:

Documento Nacional de Identificación (DNI).

Partida o certificado de nacimiento de la niña o niño.

Conoce el calendario de postulación

Aunque este viernes termina el periodo para postular, el proceso contempla las siguientes fechas:

11 de diciembre de 2026: publicación de los primeros resultados.

publicación de los primeros resultados. Del 12 al 15 de diciembre de 2026: aceptación del cupo asignado y proceso de matrícula.

aceptación del cupo asignado y proceso de matrícula. 16 de diciembre de 2026: publicación de los segundos resultados.

publicación de los segundos resultados. Del 17 al 22 de diciembre de 2026: aceptación de los cupos correspondientes a los segundos resultados y matrícula.

aceptación de los cupos correspondientes a los segundos resultados y matrícula. Del 15 de diciembre de 2026 al 13 de enero de 2027: después de matricular a la niña o niño, la directora o encargada del establecimiento se contactará con la familia para coordinar una entrevista.

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