Último día para postular a tu hijo a un jardín o sala cuna Junji: ¿Cuáles son los requisitos?
- Por Francisca Mieres
Este viernes 27 de noviembre finaliza el proceso masivo de postulación a salas cuna y jardines infantiles de la red pública de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), correspondiente al año académico 2027.
La convocatoria permite a las familias revisar la oferta de establecimientos disponibles y seleccionar las alternativas que mejor se adapten a sus necesidades.
¿Quiénes pueden acceder a un establecimiento de JUNJI?
La postulación está dirigida a niñas y niños de acuerdo con los siguientes rangos de edad:Ir a la siguiente nota
Nivel Sala Cuna:
- Sala Cuna Menor: de 0 a 1 año.
- Sala Cuna Mayor: de 1 a 2 años.
Nivel Medio:
- Medio Menor: de 2 a 3 años.
- Medio Mayor: de 3 a 4 años.
Nivel de Transición:
- Primer Nivel de Transición: de 4 a 5 años.
- Segundo Nivel de Transición: de 5 a 6 años.
¿Cuáles son los requisitos para postular?
Para participar en el proceso, se deben cumplir las siguientes condiciones:
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) junto con la niña o niño. Puedes revisar esta información en Mi ChileAtiende, utilizando tu RUN y ClaveÚnica.
- La niña o niño debe contar con Rol Único Nacional (RUN) o Identificador Provisorio Escolar (IPE).
- Presentar documentos de respaldo, según la información declarada en la ficha de postulación. Estos pueden ser certificados de trabajo, estudios o médicos, en caso de situaciones de discapacidad, entre otros.
En el caso de niñas y niños extranjeros que no cuenten con RUN o IPE, el documento debe solicitarse directamente en el establecimiento educacional. Para ello, se debe presentar:
- Documento Nacional de Identificación (DNI).
- Partida o certificado de nacimiento de la niña o niño.
Conoce el calendario de postulación
Aunque este viernes termina el periodo para postular, el proceso contempla las siguientes fechas:
- 11 de diciembre de 2026: publicación de los primeros resultados.
- Del 12 al 15 de diciembre de 2026: aceptación del cupo asignado y proceso de matrícula.
- 16 de diciembre de 2026: publicación de los segundos resultados.
- Del 17 al 22 de diciembre de 2026: aceptación de los cupos correspondientes a los segundos resultados y matrícula.
- Del 15 de diciembre de 2026 al 13 de enero de 2027: después de matricular a la niña o niño, la directora o encargada del establecimiento se contactará con la familia para coordinar una entrevista.
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