27 nov. 2026 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios, planteó reducir una serie de drásticas medidas laborales para facilitar la incorporación de jóvenes al empleo formal en Perú.

Entre sus propuestas mencionó modificar derechos como las vacaciones y las gratificaciones, especialmente para quienes ingresan al mercado laboral a través de pequeñas y microempresas.

Las propuestas

Durante una entrevista con la emisora RPP, el dirigente empresarial sostuvo que "tenemos 350.000 chicos que salen todos los días al mercado, tenemos que hacer una 'ley Pulpín', que era una ley buena", declaró.

Barrios cuestionó los beneficios que contempla actualmente la legislación laboral peruana y explicó que "en ninguna parte del mundo a uno le dan 30 días de vacaciones, tiene dos gratificaciones al año, tiene CTS (compensación por tiempo de servicios) y somos el segundo país en el mundo con más feriados", afirmó.

En esa línea, defendió la necesidad de modificar las condiciones de contratación. "Tenemos que resolver el ingreso a la formalidad, esa es una forma, porque estoy hablando de las pequeñas y microempresas; una gran empresa no paga el sueldo mínimo, paga mucho más", agregó.

¿Qué es la Ley Pulpín?

La denominada "Ley Pulpín" corresponde a la Ley 30288, que estableció un régimen laboral especial para jóvenes de entre 18 y 24 años en Perú. Su objetivo era incentivar la contratación formal de este grupo y reducir los costos laborales para los empleadores mediante beneficios tributarios a las empresas.

Sin embargo, la normativa también contemplaba una reducción de los beneficios laborales de los trabajadores jóvenes respecto del régimen general. Entre otros aspectos, modificaba las condiciones de vacaciones y otros derechos laborales.

La iniciativa generó un amplio rechazo y movilizaciones en el país, por lo que finalmente fue derogada en enero de 2015.