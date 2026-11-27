27 nov. 2026 - 10:24 hrs.

Stefi Marquis, exesposa de Carlos Kaoto, manifestó su respaldo a Faloon Larraguibel luego de que la exchica reality presentara una querella por amenazas contra quien fue su compañero en el reality de Mega, ¿Volverías con tu ex? 2.

La mujer cuestionó las declaraciones de su expareja y sostuvo que no comparte la manera en que se refirió a Faloon, quien se querelló contra él por el delito de amenazas.

En medio de la formalización de Kaoto, Marquis fue abordada por el programa Alfombra Roja: "Lo que él dijo es algo que yo no comparto, siento que es una atrocidad, nadie se puede dirigir a una mujer de esa manera, prácticamente como si fuéramos objetos", expresó la mujer sobre los dichos.

¿Qué dijo Carlos Kaoto?

En un video grabado durante una fiesta con sus amigos, Kaoto se dirigió a la cámara y lanzó un grosero mensaje a la pareja: "Cuico cu… Te presté ropa todos estos años (…). Me voy a cu… a la Faloon", dijo entre risas.

La polémica generó conmoción en redes sociales, donde varios usuarios calificaron su actitud de agresiva y le aconsejaron a la patinadora y ex de Álvaro Ballero, Ludmila Ksenofontova, que se distanciara de Kaoto, con quien mantuvo una relación.

Sobre los dichos de Kaoto, Stefi Marquis señaló: "Es un arma de doble filo, él se expuso cuando decide entrar a este mundo de la televisión, en el que uno puede salir bien o puede salir mal, pero las palabras, como que por la boca muere el pez y al final si él no se regula, en las cosas que él dice, va a generar este tipo de movimientos en el medio, pero entiendo que es algo que a él no le interesa", sentenció.

Stefi Marquis respaldó las medidas legales tomadas por Faloon

Marquis también se refirió a la decisión de Faloon Larraguibel de recurrir a la justicia: "Al final deja mucho que desear, pero en realidad no tanto, porque es una muestra más de la persona que es él y está bien si Faloon tomó medidas cautelares, porque en realidad tiene que defenderse", complementó.

La formalización de Carlos Kaoto se realizó este jueves 26 de noviembre. Su abogado, Claudio Rojas, sostuvo que desde la defensa consideran que los hechos denunciados no configurarían un delito y adelantó que solicitarán el sobreseimiento de la causa.