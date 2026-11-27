27 nov. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

El cielo del desierto de Atacama, reconocido escenario para la observación astronómica y donde se encuentran algunos de los telescopios más importantes del mundo, enfrenta una nueva amenaza. Se trata del proyecto de SpaceX que contempla desplegar una constelación de un millón de satélites en la órbita terrestre.

El Observatorio Europeo Austral (ESO), compartió una imagen de cómo se veía el cielo del desierto de Atacama el 15 de octubre del 2025, lo que empeoraría con la iniciativa de SpaceX.

EEUU autoriza despliegue de satélites

La preocupación surgió luego de que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) autorizara, el pasado 25 de noviembre, a la compañía el despliegue de estos dispositivos, cuyo impacto podría transformar radicalmente el cielo nocturno a nivel mundial.

Uno de los puntos de mayor preocupación es el efecto que tendría en el Very Large Telescope (VLT), ubicado en el Observatorio Paranal, en la Región de Antofagasta, donde la presencia de estos satélites podría dificultar las observaciones científicas.

Según un análisis, la cantidad de trazos luminosos que aparecerían en las imágenes captadas por los telescopios superaría la capacidad de mitigación disponible. Esto podría comprometer el estudio de objetos celestes tenues, precisamente uno de los objetivos de la investigación astronómica.

ESO

¿Cómo afectaría a la astronomía?

El impacto de esta constelación no se limitaría a la contaminación visual del cielo nocturno. Su despliegue también podría generar otras dificultades para la investigación científica, entre ellas:

Dificultades en la observación astronómica: complicaría el estudio de objetos celestes tenues, como galaxias lejanas, algunos planetas similares a la Tierra que orbitan otras estrellas y asteroides potencialmente peligrosos para nuestro planeta.

complicaría el estudio de objetos celestes tenues, como galaxias lejanas, algunos planetas similares a la Tierra que orbitan otras estrellas y asteroides potencialmente peligrosos para nuestro planeta. Interferencias de radio: podría afectar las señales utilizadas por la radioastronomía.

podría afectar las señales utilizadas por la radioastronomía. Contaminación atmosférica: los múltiples lanzamientos y reingresos de satélites podrían generar efectos contaminantes en la atmósfera.

los múltiples lanzamientos y reingresos de satélites podrían generar efectos contaminantes en la atmósfera. Riesgo de colisiones: la concentración de objetos en la órbita terrestre baja aumentaría la posibilidad de accidentes y colisiones en cadena de gran magnitud.

Frente a este escenario, el ESO advirtió sobre la necesidad de que este tipo de decisiones considere sus consecuencias para la ciencia y el planeta.

"A medida que las actividades espaciales se expanden rápidamente, las decisiones con consecuencias globales deben basarse en evidencia científica y evaluarse mediante mecanismos internacionales apropiados", sostuvo el organismo.

"Esta aprobación subraya la necesidad urgente de mecanismos internacionales capaces de evaluar actividades cuyos impactos se extienden mucho más allá de las fronteras nacionales y afectan al bien común global", declaró Andreas Kaufer, director general del (ESO).

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