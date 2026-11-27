27 nov. 2026 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

El tribunal estableció este viernes una caución de $20 millones para modificar la medida cautelar de prisión preventiva de Martín de los Santos. Una vez depositado el dinero, el imputado podrá quedar sujeto a arresto domiciliario total y arraigo nacional.

La defensa solicitó revisar la cautelar considerando el tiempo que lleva privado de libertad y ofreció el domicilio de su madre para cumplir la medida.

El Ministerio Público había argumentado que existe peligro de fuga, recordando que el imputado salió del país rumbo a Brasil, donde posteriormente fue detenido.

Fiscalía solicita cinco años de cárcel

Actualmente lleva 513 días en prisión preventiva, de los cuales 77 han sido en Chile. La Fiscalía solicita una pena de cinco años de cárcel, mientras que la parte querellante pide diez años.

Cabe recordar que Martín de los Santos fue detenido tras atacar en mayo de 2025, sin motivo, a Guillermo Oyarzún, un conserje de 70 años, mientras realizaba sus labores en la comuna de Vitacura.

La brutal golpiza dejó al trabajador con lesiones de extrema gravedad y secuelas permanentes, entre ellas la pérdida de visión de su ojo derecho, fracturas faciales y pérdida del olfato.

"Esto pasa cuando la Fiscalía hace mal la pega"

Al finalizar la audiencia, Héctor Oyarzún, hijo mayor de Guillermo, conversó con la prensa, manifestando su molestia por la decisión del tribunal, y también cuestionando el trabajo del Ministerio Público.

"Eso pasa cuando la Fiscalía hace mal su pega. Si la Fiscalía hubiera dicho desde un principio que este fue un homicidio frustrado, esto no estaría pasando ahora", expresó.

"Estoy sumamente enojado con la Fiscalía. Esto demuestra que para la gente trabajadora no hay justicia", agregó Héctor.