27 nov. 2026 - 11:30 hrs.

La FIFA informó el jueves a agencias de noticias que había sido blanco de un ataque por parte de una persona o grupo que buscaba acceder a sus datos.

"La FIFA confirma que ha sido víctima de un ciberataque que resultó en el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y comercial", declaró un portavoz del organismo a la agencia de noticias Reuters, haciendo comentarios similares a otros medios.

Reuters citó a una persona "con conocimiento directo del asunto" que afirmó que menos del 0,1% del total de datos de la FIFA se había visto comprometido.

Esta persona también indicó que no se había accedido a ningún archivo del controvertido y abandonado proyecto FIFA Forward Enterprise, que buscaba vender una participación en la Copa Mundial a inversores privados.

¿Qué más dijo la FIFA sobre el ciberataque?

La FIFA afirmó que estaba colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden, tras el incidente.

No se especificó cuándo tuvo lugar el ataque, ni la naturaleza exacta de los datos comprometidos, ni cómo se buscó el acceso no autorizado a los datos de la FIFA, en medio de informes de personas que se hicieron pasar por funcionarios de la FIFA en lugar de hackear realmente la organización o comprometer sus sistemas de ciberseguridad.

"La FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la adquisición y publicación ilícita de información, en particular datos personales", declaró la organización con sede en Zúrich. "Tales acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas".

La semana pasada, un grupo autodenominado Handsome Boy Hacking Club publicó una captura de pantalla de lo que afirmaba que eran archivos de la FIFA. Tres días después, pareció atribuirse la autoría del ciberataque al responder a una publicación que indicaba que se habían publicado más de 12 gigabytes de documentos internos. La FIFA no aclaró explícitamente si se refería al mismo supuesto incidente.

La filtración se produce en un momento delicado para la organización. Aún recuperándose del escándalo posterior al Mundial de este verano, relacionado con sus planes, ahora abortados, de vender las acciones de los derechos comerciales del torneo, el partido intenta asegurar un nuevo mandato para su controvertido presidente, Gianni Infantino.

Infantino es el favorito para las elecciones del 18 de marzo, donde se espera que se enfrente a Kohzo Tashima de Japón y Philippe Diallo de Francia.