27 nov. 2026 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

La cuenta regresiva para una nueva edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar ya está en marcha, evento que volverá a reunir a destacadas figuras de la música internacional y el humor sobre el escenario de la Quinta Vergara entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero de 2027.

Hoy, viernes 27 de noviembre, desde las 11:00 horas, en Mucho Gusto se comenzarán a dar a conocer los artistas que protagonizarán esta versión del Festival de Viña.

El certamen musical más importante de Latinoamérica contará nuevamente con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes liderarán las seis jornadas televisadas junto a las tradicionales competencias internacional y folclórica.

¿Quiénes estarán en el Festival de Viña 2027?

Hasta ahora, la organización del certamen había ratificado oficialmente el primer nombre que formará parte de su programación:

Lunes 22

Laura Pausini

Silvestre Dangond

Martes 23

Reik

Farruko

Jueves 25

La Ley

Gondwana y Quique Neira

Viernes 26

Pablo Alborán

Jihyo

En sólo minutos, Mucho Gusto dará a conocer el resto del line-up del cartamen.

(La nota se irá actualizando a medida que se confirmen en Mucho Gusto los nuevos artistas).

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