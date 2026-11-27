Parrilla del Festival de Viña 2027: Anuncian los artistas que se presentarán en la Quinta Vergara
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
La cuenta regresiva para una nueva edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar ya está en marcha, evento que volverá a reunir a destacadas figuras de la música internacional y el humor sobre el escenario de la Quinta Vergara entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero de 2027.
Hoy, viernes 27 de noviembre, desde las 11:00 horas, en Mucho Gusto se comenzarán a dar a conocer los artistas que protagonizarán esta versión del Festival de Viña.
El certamen musical más importante de Latinoamérica contará nuevamente con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes liderarán las seis jornadas televisadas junto a las tradicionales competencias internacional y folclórica.Ir a la siguiente nota
¿Quiénes estarán en el Festival de Viña 2027?
Hasta ahora, la organización del certamen había ratificado oficialmente el primer nombre que formará parte de su programación:
Lunes 22
- Laura Pausini
- Silvestre Dangond
Martes 23
- Reik
- Farruko
Jueves 25
- La Ley
- Gondwana y Quique Neira
Viernes 26
- Pablo Alborán
- Jihyo
En sólo minutos, Mucho Gusto dará a conocer el resto del line-up del cartamen.
(La nota se irá actualizando a medida que se confirmen en Mucho Gusto los nuevos artistas).
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