27 nov. 2026 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

El emblemático Reloj de Flores de Viña del Mar comenzó una nueva etapa de modernización que busca mejorar su funcionamiento para la próxima temporada de verano y su aniversario número 65.

Las obras consideran una inversión de $30 millones e incluyen la instalación de un mecanismo electromagnético y un sistema eléctrico actualizado, según consignó El Mercurio de Valparaíso.

¿Qué contempla la modernización del Reloj de Flores?

Entre las novedades se contempla un reloj maestro inteligente, controlado mediante un computador central que permitirá mejorar la seguridad y evitar fallas en su funcionamiento por manipulación externa.

El nuevo equipamiento también incorpora un encriptador de códigos digitales de todos los módulos del sistema y panel de controles con indicadores LED para fallas modulares, según indicó el medio.

Alertas de detección de anomalías y cambio automático del huso horario para las temporadas de invierno y verano son otras de las novedades.

Otra de las mejoras será la sincronización mediante GPS las 24 horas, lo que permitirá mantener la hora correcta y reducir posibles interferencias.

"Era necesario modernizar su tecnología"

Desde el municipio esperan que el tradicional atractivo turístico esté operativo cuando comience la temporada estival, a la espera de la conmemoración de sus 65 años en mayo de 2027.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que el Reloj de Flores "es uno de los grandes símbolos viñamarinos, una de las postales que proyectan a nuestra ciudad a nivel internacional y que recibe miles de visitantes cada año".

"Es parte de nuestro patrimonio y de una visión de ciudad que tuvo en su momento el alcalde Gustavo Lorca, quien impulsó importantes obras y espacios que hoy forman parte de la identidad de Viña del Mar", agregó.

La autoridad también señaló que, debido a su historia y valor patrimonial y turístico, "era necesario dar un paso adelante y modernizar su tecnología".