Festival de Viña 2027: Laura Pausini regresa a la Quinta Vergara y se convierte en la primera artista confirmada

10 nov. 2026 - 20:18 hrs.

El Festival de Viña del Mar 2027 confirmó el primer nombre a su parrilla de artistas. Este martes, Mega oficializó la participación de la cantante italiana Laura Pausini, quien volverá a presentarse en el escenario de la Quinta Vergara.

La artista, reconocida internacionalmente por una gran batería de éxitos musicales, regresará al certamen viñamarino después de 12 años, marcando así su tercera participación en el tradicional festival.

Laura Pausini regresa al Festival de Viña después de 12 años

La cantautora italiana tuvo su anterior presentación en Viña del Mar en 2014, cuando fue la encargada de abrir la segunda noche del festival.

Aquella actuación también tuvo un significado especial para su trayectoria, ya que coincidió con la celebración de sus 20 años de carrera musical.

Ahora, Laura Pausini volverá a encontrarse con el público de la Quinta Vergara en la edición 2027 del certamen, que nuevamente reunirá a artistas nacionales e internacionales.

Destacada trayectoria

Con más de tres décadas de trayectoria, Laura Pausini se ha consolidado como una de las grandes figuras de la música internacional, construyendo una carrera que ha trascendido fronteras e idiomas.

Su potente voz y un repertorio que ha cautivado a distintas generaciones la han llevado a interpretar canciones en italiano, español, portugués, inglés y francés, conectando con millones de personas.

América Latina.

Su alcance global la ha posicionado como una de las artistas italianas más influyentes y exitosas de todos los tiempos. Los números hablan por sí solos: más de 75 millones de discos vendidos y más de 8 mil millones de reproducciones en todo el mundo.

Pausini fue la primera artista italiana en ganar un Grammy y en ingresar al Billboard Hot 100. Además, Billboard USA la ubica entre los 10 artistas más importantes del pop latino de todos los tiempos.

Su palmarés incluye cuatro premios Latin Grammy y, en 2023, la Academia Latina de la Grabación la distinguió como Persona del Año, convirtiéndola en la primera cuya lengua materna no es el español en recibir este reconocimiento.

También obtuvo un Globo de Oro, convirtiéndose en la primera cantante italiana en conseguirlo, además de recibir nominaciones a los premios Emmy y Oscar.

Durante su carrera, la estrella italiana ha compartido escenarios y estudios de grabación con leyendas de la música como Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins, Shakira, Mariah Carey, Céline Dion, Alejandro Sanz, Ricky Martin y Michael Jackson.

"Una leyenda de la música"

La información fue dada a conocer este martes por el municipio de Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti, y por los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, en el marco de la Gira de Promoción Internacional que se realiza en Las Vegas.

La confirmación de Pausini marca el primer hito de la parrilla de Viña 2027. En los próximos días se espera el anuncio de nuevos artistas que se sumarán a la programación del Festival, mientras continúan los preparativos para una nueva edición.

"Lo hemos logrado. Una leyenda de la música regresa a nuestra ciudad, al escenario más importante de Latinoamérica, la Quinta Vergara. El Festival de Viña tiene que ser mejor cada año, porque tenemos la responsabilidad de cuidar, fortalecer y proyectar este patrimonio nacional", señaló la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

"Ya anunciamos una competencia de primer nivel y hoy sumamos a una artista extraordinaria, que viene a potenciar un evento que dinamiza nuestra economía, impulsa el turismo y, por sobre todo, llena de orgullo a los habitantes de Viña del Mar”, finalizó.

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