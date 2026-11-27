27 nov. 2026 - 15:07 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente abrió una investigación de oficio para esclarecer un eventual uso o falsificación de licencias médicas, luego de la polémica que involucra a la diputada Zandra Parisi. El caso surgió tras la presentación de un documento que le otorgaba 14 días de reposo, pero cuya firma fue desconocida públicamente por el odontólogo que aparece identificado en él.

La controversia también llegó al Congreso, donde se generaron cuestionamientos respecto de la naturaleza del documento presentado por la parlamentaria: si corresponde a una licencia médica o a un certificado médico. El tema adquirió relevancia debido a la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La vocera de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, confirmó el inicio de las diligencias y señaló: “Como Fiscalía Oriente hemos decidido abrir investigación de oficio contra todos aquellos que resulten responsables en cuanto al uso y falsificación de licencias falsas, en la cual también aparece involucrada la diputada Zandra Parisi. Para nosotros como Fiscalía es importante dilucidar la existencia o no de este tipo de delitos”.

El origen de la polémica por el documento de Zandra Parisi

Según explicó la diputada, el 30 de octubre se sometió a un tratamiento odontológico para instalarse un implante dental. Sin embargo, aseguró que el procedimiento presentó complicaciones y que comenzó a experimentar fuertes dolores, por lo que volvió a la consulta el martes 24 de noviembre.

En esa oportunidad, el implante fue retirado y se le entregó un documento que establecía 14 días de reposo. No obstante, el odontólogo cuyo nombre y firma aparecen en el certificado aseguró en sus redes sociales que no lo había firmado ni autorizado.

La explicación entregada por Parisi apunta a que la firma del especialista estaba digitalizada en el sistema de la clínica. Además, sostuvo que ese día no fue atendida por su odontólogo tratante, sino por otros profesionales del recinto.

La parlamentaria manifestó que evalúa emprender acciones legales, argumentando que los cuestionamientos públicos han afectado su honra.

La controversia también llegó a la Cámara de Diputadas y Diputados

El caso no quedó limitado al ámbito judicial. En el Congreso también surgieron dudas respecto del documento presentado por Parisi, particularmente sobre si corresponde a una licencia médica propiamente tal o a un certificado médico.

La distinción abrió un debate sobre los criterios que debe aplicar la Cámara frente a este tipo de antecedentes y sus eventuales efectos en la participación de la diputada en las votaciones.

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, señaló que no cuenta con antecedentes que le hagan dudar de lo que ha expresado la parlamentaria. Además, la describió como una diputada ordenada y manifestó que espera que la situación pueda aclararse.

Alessandri también indicó que contar con un documento que recomienda reposo no impide necesariamente que una parlamentaria pueda concurrir a votar, por lo que Parisi podría participar en la votación de la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat.

Mientras la Fiscalía busca determinar si existió algún delito y quiénes serían responsables, el caso mantiene abierto el debate sobre la validez y el alcance del documento presentado por la diputada.