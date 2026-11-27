27 nov. 2026 - 14:57 hrs.

El Día de Acción de Gracias llegó con una noticia muy especial para Isabella Castillo y Marco Tostado. Los actores de la serie El señor de los cielos anunciaron este jueves 26 de noviembre de 2026 que serán padres por primera vez, y además revelaron que esperan una niña.

La noticia la dieron a conocer en una publicación conjunta en Instagram, con una sesión de fotos en la que la actriz cubana luce su pancita de embarazo. En una de las imágenes, Isabella sostiene una ecografía, mientras Marco aparece con unas pequeñas botitas en la mano.

El anuncio sorprendió a sus seguidores, que llenaron la publicación de mensajes de felicitación.

El mensaje con que anunciaron el embarazo

La pareja eligió una fecha simbólica para compartir la noticia y lo dejó claro en sus palabras. "Este año tenemos el motivo más hermoso para dar gracias", escribió la actriz junto a las fotografías.

En el mismo mensaje, Isabella dedicó unas palabras a su futura hija, en las que expresó que, aun antes de tenerla en sus brazos, la bebé ya llena de amor el mundo de ambos. El texto estuvo acompañado de un video de la pareja y un agradecimiento a Dios por el regalo que, según escribieron, están recibiendo.

Por ahora, los actores no han revelado el nombre que tendrá la niña ni la fecha estimada del nacimiento.

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Un amor que nació en "El señor de los cielos"

La historia entre Isabella Castillo y Marco Tostado comenzó en el set. Ambos se conocieron durante el rodaje de la décima temporada de El señor de los cielos, la exitosa serie de Telemundo en la que ella interpreta a Diana Ahumada.

De acuerdo con el diario mexicano Excélsior, la actriz no tenía en sus planes iniciar una nueva relación en ese momento, pero la conexión con su compañero de elenco terminó por cambiar las cosas.

En junio de 2026 hicieron pública su relación y comenzaron a compartir momentos juntos en redes sociales. Más tarde hablaron de su romance en una entrevista, en la que Isabella describió a Marco como uno de los mejores hombres que ha conocido en su vida, mientras él aseguró que conocerla fue uno de los grandes regalos que le dejó su paso por la serie.

De "Grachi" a una de las series más vistas de Telemundo

Para muchos, Isabella Castillo sigue siendo Grachi. La actriz cubana alcanzó la fama internacional como protagonista de la serie juvenil de Nickelodeon, en la que interpretó a Graciela Alonso, una adolescente que descubría que tenía poderes mágicos.

Con los años dio el salto a las producciones para adultos y consolidó su carrera en la televisión latina, hasta convertirse en una de las figuras de El señor de los cielos, donde coincidió con Marco Tostado, actor mexicano con trayectoria en producciones de televisión.

Su historia con el chileno Matías Novoa

Antes de esta relación, Isabella Castillo estuvo casada con el actor chileno Matías Novoa, conocido por sus papeles en producciones como El señor de los cielos. La pareja se casó en 2019 y anunció su separación en 2021.

Tiempo después, la actriz mantuvo una relación con Cristian Gamero, que terminó en 2025. Hoy, junto a Marco Tostado, vive una nueva etapa personal que celebró en una fecha dedicada precisamente a agradecer.

Las reacciones de sus compañeros

La publicación recibió una ola de mensajes de cariño de seguidores y colegas. Entre quienes felicitaron a la pareja estuvieron los actores Scarlet Gruber y David Ponce.

Mientras esperan la llegada de su hija, Isabella y Marco mantienen en reserva los detalles del embarazo. Lo único que han querido compartir, por ahora, es la alegría de convertirse en padres y el motivo que hizo de este Día de Acción de Gracias uno muy distinto a los anteriores.

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