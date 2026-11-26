26 nov. 2026 - 14:33 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, valoró la aprobación de la Ley de Sala Cuna Universal, cuya tramitación concluyó en el Congreso. En conversación con Ahora es Cuando, de Radio Infinita, conducido por Juan Manuel Astorga, destacó el avance de la iniciativa y afirmó: “Terminamos con la discriminación a las mujeres en el Código del Trabajo”.

La normativa elimina el requisito del artículo 203 del Código del Trabajo, que obligaba a las empresas con 20 o más trabajadoras a proporcionar sala cuna. Al respecto, la secretaria de Estado sostuvo que esta disposición también podía convertirse en un desincentivo para la contratación femenina.

“Hoy, actualmente, el 11% de los empleadores solamente proveen sala cuna. ¿Qué sucede con los demás? Están contratando, probablemente, hasta la mujer número 19”, señaló Marín durante la entrevista.

La ministra explicó que la reforma permitirá que más madres accedan al beneficio, independiente del tamaño de la empresa en la que trabajen. “Es un avance para las madres que no contaban con una red de apoyo y que por trabajar en una empresa con menos de 20 trabajadoras no podían acceder a sala cuna”, indicó.

¿Cuándo comenzará a regir la Ley de Sala Cuna Universal?

Sobre los plazos, Marín explicó que la ley entrará en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial, proceso que generalmente considera seis meses. Su implementación será gradual y se extenderá durante cuatro años.

Durante el primer año ingresarán las trabajadoras dependientes y de casa particular; en el segundo, las independientes; en el tercero comenzarán a incorporarse los hombres y, en el cuarto, la normativa alcanzará su plena entrada en régimen.

La secretaria de Estado también destacó la incorporación de los padres trabajadores y el reconocimiento del cuidado como una responsabilidad compartida. “Yo creo que hay un consenso transversal de que cuidar a los hijos debe ser una responsabilidad compartida”, concluyó.

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