"Nos gustaría que la bancada completa aprobara la acusación": Pamela Jiles perfila los votos del PDG en libelo contra Rabat

16 nov. 2026 - 11:01 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, se refirió al escenario que enfrenta la acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, destacando el rol clave que su colectividad jugará en la votación final de la Cámara Baja.

En entrevista con Radio Infinita, la parlamentaria aseguró que al interior de la bancada ya existe una clara tendencia a favor de respaldar el libelo impulsado a raíz de la polémica por las rebajas a personas condenadas por delitos sexuales, indicando que la gran mayoría de los legisladores del partido se inclinarán por la aprobación.

La postura del PDG y las críticas al Gobierno

Según detalló la legisladora, de los integrantes del comité, solo dos parlamentarios se mantienen evaluando su postura, mientras que el resto de los diputados del partido ya zanjó su respaldo a la medida, apuntando además a gestiones directas desde La Moneda para intentar asegurar los apoyos necesarios.

"Nos gustaría que la bancada completa aprobara la acusación constitucional contra Rabat", aseguró.

"Ustedes acaban de hablar con el ministro hasta ahora encargado de pirquinear los votos en general, pero parece que ahora subió de rango el pirquineo, porque es el propio Presidente el que está pirquinando votos para la acusación constitucional", afirmó Jiles, cuestionando el despliegue del Ejecutivo.

Asimismo, la diputada recalcó que desde la colectividad esperan mantener una postura unificada de bloque de cara a la votación en la sala, enfatizando que la decisión responde tanto a fundamentos jurídicos como a una lectura política de la demanda ciudadana.

"Haremos lo que la gente demanda”

Consultada sobre si el respaldo se otorga al margen del detalle técnico de los capítulos del libelo, la parlamentaria sostuvo que, desde su experiencia legislativa, existen bases sólidas, reconociendo abiertamente la sintonía del partido con las expectativas de la opinión pública sobre este caso.

"Haremos en este caso lo que la gente claramente demanda, que es aprobar la acusación constitucional contra Rabat", concluyó la diputada, reafirmando que el PDG se transformará nuevamente en la bisagra clave para definir el futuro del secretario de Estado en el Parlamento.