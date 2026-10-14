Partido de la Gente evalúa nuevo proyecto de retiro de fondos de AFP ante crisis de empleo

14 oct. 2026 - 21:37 hrs.

¿Qué pasó?

El Partido de la Gente (PDG) señaló que se encuentra evaluando la presentación de un nuevo proyecto de retiro de fondos de pensiones. La medida busca ser una alternativa para aquellos ciudadanos que llevan meses sin empleo, en un contexto donde la cesantía alcanza una cifra del 9,6%.

La propuesta contempla diversas fórmulas excepcionales analizadas por la colectividad. Entre ellas destacan un autopréstamo con devolución en cuotas descontadas directamente del sueldo, así como un retiro de emergencia sin devolución enfocado en situaciones críticas como salud catastrófica, riesgos de remate, deudas en mora o un desempleo superior a seis meses con el seguro de cesantía agotado.

Sin embargo, la iniciativa ya ha generado un fuerte rechazo tanto en el Congreso como en La Moneda.

Gobierno está en contra de la iniciativa

Desde el Ejecutivo han calificado la medida como "populista" y "nociva", advirtiendo sobre las consecuencias macroeconómicas adversas, recordando los tres retiros anteriores aprobados entre 2020 y 2021.

Asimismo, expertos y parlamentarios han insistido en que un nuevo rescate de fondos significaría "pan para hoy y hambre para mañana".

Los especialistas advierten, además, que los efectos podrían ser todavía más devastadores para la economía nacional y las futuras pensiones.

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