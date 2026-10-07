Conocida institución financiera planea constituir una nueva AFP: Está en búsqueda de trabajadores

07 oct. 2026 - 08:05 hrs.

¿Qué pasó?

Fintual dio un paso concreto al presentar formalmente ante la Superintendencia de Pensiones la solicitud para la constitución de una nueva AFP, mientras acelera la búsqueda de profesionales para conformar su equipo inicial.

Uno de los principales propósitos de la reforma previsional ha sido fomentar la competencia en el mercado de las AFP reduciendo las barreras de entrada. En ese escenario, Fintual muestra un fuerte interés en ingresar a la industria financiera y previsional.

Las exigencias regulatorias para la nueva AFP

El proceso de creación de una AFP en Chile contempla tres fases principales: la obtención del certificado provisorio, la autorización de existencia y, finalmente, la autorización de funcionamiento.

Para la primera etapa (conocida como filing), Fintual debió ingresar antecedentes sobre la factibilidad del proyecto, estructura organizacional, accionistas, financiamiento y proyecciones de afiliados, ingresos, gastos y remuneraciones.

Tras obtener el certificado provisorio, la firma podrá constituir legalmente la sociedad y otorgar la escritura pública, aunque aún no podrá captar afiliados ni administrar fondos.

Las etapas posteriores exigen la conformación de un directorio, un gerente general, sistemas operativos completos, personal técnico y contratos con proveedores clave. Según fuentes del sector, el proceso regulatorio completo puede demorar entre seis y siete meses.

Además, la reforma elevó el capital mínimo requerido, el cual pasará de UF 5.000 a UF 50.000 a partir de abril de 2027, informó DF.

Búsqueda de talento

En paralelo al trámite regulatorio, Fintual inició el reclutamiento para armar el equipo fundador de la futura AFP.

La compañía busca combinar a su personal interno —lo que denominan la "masa madre" y su cultura tecnológica— con especialistas de amplia trayectoria en la industria previsional.

El reclutamiento actual se concentra en profesionales de operaciones:

Perfiles requeridos : Ingenieros y especialistas para funciones de afiliaciones y traspasos, cobranza, gestión de cuentas, inversiones, pensiones y beneficios, recaudación y acreditación, además de expertos en riesgo financiero y control de inversiones.

: Ingenieros y especialistas para funciones de afiliaciones y traspasos, cobranza, gestión de cuentas, inversiones, pensiones y beneficios, recaudación y acreditación, además de expertos en riesgo financiero y control de inversiones. Requisitos : Se exige una experiencia mínima de tres años en la administración de fondos para todos los cargos. Para el caso del ingeniero de afiliaciones y traspasos, se requieren tres años de experiencia directa en dichas labores y conocimientos en vías de afiliación, recaudación y regularizaciones.

: Se exige una experiencia mínima de tres años en la administración de fondos para todos los cargos. Para el caso del ingeniero de afiliaciones y traspasos, se requieren tres años de experiencia directa en dichas labores y conocimientos en vías de afiliación, recaudación y regularizaciones. Oferta laboral: La empresa ofrece integrarse a un equipo multidisciplinario con tecnología de primer nivel desde el primer día, ambiente de trabajo híbrido con flexibilidad real, remuneración competitiva y la oportunidad de redefinir y simplificar cómo funcionan las AFP en Chile.

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