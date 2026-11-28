Colusión del pollo: Esto es lo que recibiría cada persona como compensación
- Por Cristóbal Fuentes | Roberto Saa
¿Qué pasó?
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ordenó a las empresas Cencosud y Walmart Chile pagar $69.940 millones por la colusión en la venta de pollo fresco entre 2008 y 2011, por lo que son muchos los consumidores que serán indemnizados.
Si bien no se ha dado a conocer el monto exacto que recibirán las personas beneficiadas, el periodista de Meganoticias Roberto Saa calculó según el monto a entregar y la cantidad de personas que recibirán el aporte.
¿Cuánto dinero recibirá cada persona?
Según el comunicador, las personas beneficiadas recibirían un monto aproximado de $8.600 cada una.Ir a la siguiente nota
"Esto es un cálculo aproximado que nosotros hemos hecho, porque serán estas dos empresas las que van a tener que contratar a una consultora que haga este ejercicio, haga el cálculo, identifique a todas estas personas mayores y se vea el mecanismo para abonarles este dinero", explicó Roberto Saa.
¿Quiénes recibirán el dinero?
Según lo establecido por el TDLC, las compensaciones beneficiarán a las personas naturales que hayan sido mayores de 18 años al 31 de diciembre de 2011 y que hayan residido en Chile, de manera temporal o definitiva.
Además, deberán tener cédula nacional de identidad o cédula de identidad para extranjeros vigente a la fecha en que se concrete el pago.
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