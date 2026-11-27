27 nov. 2026 - 23:33 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este viernes 27 de noviembre se registró un sismo de magnitud 5,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 23:25 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 61 kilómetros al sureste de Socaire, a 208 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.