Sismo sacude a la zona norte del país: Esta fue la magnitud y lugar del epicentro del movimiento telúrico
¿Qué pasó?
Durante la noche de este viernes 27 de noviembre se registró un sismo de magnitud 5,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 23:25 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 61 kilómetros al sureste de Socaire, a 208 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de