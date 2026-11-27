27 nov. 2026 - 20:16 hrs.

¿Qué pasó?

Martín de los Santos abandonó este viernes el centro penitenciario Santiago 1, luego de que su defensa pagara una caución de $20 millones para modificar su medida cautelar de prisión preventiva. A su salida, el imputado fue esperado por su abogado, quien lo trasladó rápidamente hasta el domicilio donde deberá cumplir arresto domiciliario total.

El cambio de medida se produjo luego de que la defensa apelara a la resolución que mantenía al imputado privado de libertad. La Corte acogió sus argumentos y permitió que, tras el pago de la garantía fijada por el tribunal, pudiera quedar sujeto a arresto domiciliario total y arraigo nacional.

La salida del recinto estuvo marcada por la expectación de los medios de comunicación. Martín de los Santos conversó brevemente con Meganoticias y manifestó estar arrepentido. Sin embargo, su salida también generó molestia en la familia de Guillermo Oyarzún, el conserje que fue víctima de la agresión.

Pagó $20 millones y salió de Santiago 1

La suma de $20 millones fue pagada pocos minutos después de la audiencia. El abogado de Martín de los Santos incluso mostró a los medios el comprobante de la transacción realizada en la cuenta corriente del tribunal.

El defensor valoró la resolución y sostuvo que la Corte acogió la tesis presentada por su equipo jurídico: "Acogió nuestra tesis, revocó la prisión preventiva y pagar 20 millones de pesos en la cuenta corriente del tribunal", señaló.

De esta manera, el imputado deberá cumplir arresto domiciliario total en el domicilio de su madre, además de mantener arraigo nacional.

Uno de los argumentos centrales de la defensa apuntaba a que la prisión preventiva se había decretado por el peligro de fuga y no porque De los Santos fuera considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. Bajo esa fundamentación, la caución económica permitió modificar la medida cautelar.

Familia de Guillermo Oyarzún cuestionó la decisión

La resolución no fue bien recibida por los familiares del conserje, quienes esperaban que Martín de los Santos permaneciera privado de libertad al menos hasta el juicio oral, previsto para marzo.

El hijo de Guillermo Oyarzún manifestó su indignación por lo ocurrido y cuestionó el resultado del proceso.

"Estoy enojado, demuestra que para la gente trabajadora no hay justicia. El día de mañana va a aparecer otro Guillermo Oyarzún golpeado, la persona va a estar privada de libertad unos meses", expresó.

Por su parte, la esposa del conserje también criticó al imputado y lo calificó de mentiroso, cuestionando su comportamiento durante el período en que estuvo prófugo.

Además, manifestó su preocupación por la posibilidad de que pueda escapar nuevamente, considerando, según planteó, que cuenta con los medios para hacerlo.

Fiscalía y defensa de la víctima buscarán revertir la medida

Tras la modificación de la prisión preventiva, el Ministerio Público anunció que presentará una apelación por escrito para intentar revertir la resolución.

En la misma línea, el abogado que representa a la familia del conserje manifestó que mantiene la esperanza de que la Corte de Apelaciones pueda revisar la decisión y modificarla.

El representante de la víctima sostuvo que cuentan con antecedentes, incluidos registros de audio, que buscarán presentar para respaldar su solicitud. Mientras se resuelven esas acciones, Martín de los Santos permanecerá sujeto a arresto domiciliario total y arraigo nacional.