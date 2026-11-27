27 nov. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó este viernes 27 de noviembre que completó por primera vez en Chile una producción de prueba de combustible sostenible de aviación (SAF), elaborando 300.000 litros de kerojet mediante coprocesamiento con aceite usado de cocina en la Refinería Aconcagua, ubicada en Concón.

El proceso aprovechó la infraestructura ya existente de la refinería y fue validado en Estados Unidos por la firma SGS, que confirmó el cumplimiento de las especificaciones técnicas internacionales exigidas para este tipo de combustible.

¿Qué alcance tiene este hito?

Según estimaciones de la estatal, el lote obtenido alcanzaría para cubrir el combustible de entre 75 y 100 vuelos entre Santiago y Concepción, y permitiría reducir cerca del 80% las emisiones de CO2 equivalente a lo largo de su ciclo de vida frente al combustible convencional.

Además, al tratarse de un combustible compatible con las aeronaves actuales, puede emplearse sin realizar modificaciones en los motores de los aviones ni en la infraestructura de los aeropuertos.

El gerente general de Enap, Julio Friedmann, destacó que este avance se suma a la experiencia previa con diésel renovable y deja a la firma mejor posicionada para cuando el mercado local madure: "Hoy, este importante logro técnico nos deja preparados para cuando este mercado alcance mayor desarrollo en el país".

Desde la compañía aclararon que esta producción tuvo un carácter experimental y acotado, por lo que una eventual escala comercial dependerá de la disponibilidad de materias primas, la regulación, las condiciones del mercado y su viabilidad económica dentro de su estrategia al 2040.