19 nov. 2026 - 14:40 hrs.

Problemas de conexión, cuentas que no cuadran y dificultades para terminar contratos encabezan las molestias de los consumidores con las empresas de telecomunicaciones. Así lo reveló el último ranking elaborado por el Sernac y Subtel, correspondiente al primer semestre de 2026.

En total, ambas instituciones recibieron 65.359 reclamos contra compañías del rubro entre enero y junio. Aunque la cifra representa una disminución de 8,3% frente al mismo período de 2025, los usuarios siguen reportando varios problemas.

Lo que más reclaman los consumidores

Servicios móviles

El 65% de las quejas correspondió a servicios móviles, con 42.230 casos. En este segmento, el principal motivo fue la calidad técnica y del servicio, que concentró el 33% de las presentaciones.

En ese grupo aparecen dificultades como mala señal, problemas de cobertura e interrupciones de internet.

El segundo lugar lo ocuparon la facturación y los cobros, con un 31%, mientras que la atención al cliente alcanzó el 30%.

Servicios fijos

En los servicios fijos, que reunieron 22.925 reclamos, el orden fue distinto. Por primera vez, las quejas por atención e información a clientes encabezaron la lista, con un 38% de los casos.

Entre los problemas denunciados figuran las trabas para poner término a los contratos y los cobros que siguen llegando después de solicitar la baja.

La calidad técnica quedó en segundo lugar, con un 35%, principalmente por cortes e interrupciones prolongadas.

La facturación y los cobros ocuparon el tercer puesto entre los reclamos por servicios fijos, con un 25%. En tanto, la portabilidad tuvo una participación menor: representó el 6% de las quejas móviles y el 2% de las fijas.

Al analizar el volumen por servicio, la telefonía móvil lideró con 29.972 reclamos. Le siguieron los multiservicios móviles, con 11.238; internet fija, con 10.663; y multiservicios fijos, con 6.736.

Reclamos por tipo de servicios

Para comparar equitativamente el desempeño de las compañías de telecomunicaciones bajo el mismo estándar, se utilizó la tasa promedio mensual de reclamos por cada 10.000 usuarios/conexiones por cada servicio:

Internet fija: Movistar (8,5), Claro VTR (7,5), Entel (7,0), Mundo (3,5), WOM (2,6), GTD (2,3) y Starlink (0,3).

Movistar (8,5), Claro VTR (7,5), Entel (7,0), Mundo (3,5), WOM (2,6), GTD (2,3) y Starlink (0,3). Telefonía móvil: Movistar (4,5), Entel (3,6), Claro VTR (3,0) y WOM (2,8).

Movistar (4,5), Entel (3,6), Claro VTR (3,0) y WOM (2,8). Internet móvil: Movistar (1,1), Entel (1,0), Claro VTR (0,9) y WOM (0,7).

Movistar (1,1), Entel (1,0), Claro VTR (0,9) y WOM (0,7). Televisión de pago: Entel (12,4), Movistar (9,4), DirecTV (6,3), Claro VTR (4,8) y Mundo (2,9).

Entel (12,4), Movistar (9,4), DirecTV (6,3), Claro VTR (4,8) y Mundo (2,9). Telefonía fija: Entel (21,6), Movistar (19,9), Claro VTR (7,0) y GTD (3,3)

"Hoy los usuarios enfrentan otros desafíos"

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, destacó la disminución general, aunque reconoció que persisten dificultades para los usuarios.

"Hoy los usuarios enfrentan otros desafíos relacionados con facturación, cobros y atención al cliente”, señaló.

El ranking completo permite comparar los problemas reportados por los consumidores y conocer el desempeño de las compañías. Los resultados están disponibles en los sitios web del Sernac y Subtel.

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