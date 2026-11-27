27 nov. 2026 - 18:26 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenara a Cencosud y Walmart Chile a pagar cerca de $69.940 millones en compensaciones por la colusión en la venta de pollo fresco entre 2008 y 2011, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) entregó detalles sobre cómo se podría compensar a las personas beneficiadas.

De acuerdo con el organismo, el mecanismo de pago todavía debe definirse. Para ello, ambas empresas deberán acordar la contratación de una compañía externa, que tendrá que contar con la aprobación del tribunal.

Esta entidad tendrá como primera tarea establecer el universo de beneficiarios, para lo cual deberá cruzar información de las instituciones pertinentes, como el Registro Civil.

¿Cómo se podrían pagar las compensaciones por la colusión de los pollos?

Una vez identificadas las personas que cumplen con los requisitos para recibir el dinero, la empresa externa deberá informarles que son beneficiarias y establecer los mecanismos más pertinentes y adecuados para concretar los pagos.

Según detalló el Sernac, entre las alternativas que contempla el fallo del TDLC se encuentran las transferencias a CuentaRUT, depósitos a cuentas corrientes y la emisión de vales vista, entre otras modalidades.

De esta manera, las transferencias bancarias son una de las posibilidades consideradas para entregar las compensaciones, aunque el mecanismo definitivo todavía no está establecido.

El organismo también precisó que el proceso de pago será comunicado oportunamente a través de los distintos canales de comunicación disponibles del Sernac.

¿Quiénes podrán recibir el dinero?

Según lo establecido por el TDLC, las compensaciones beneficiarán a las personas naturales que hayan sido mayores de 18 años al 31 de diciembre de 2011 y que hayan residido en Chile, de manera temporal o definitiva.

Además, deberán contar con cédula nacional de identidad o cédula de identidad para extranjeros vigente a la fecha en que se concrete el pago.

¿Cuándo se realizarán las devoluciones?

El comunicado del Sernac establece que la empresa externa tendrá un plazo de 120 días para realizar las gestiones correspondientes.

Sin embargo, este período comenzará a contabilizarse desde que la compañía encargada del proceso cuente con la información necesaria para identificar a los consumidores beneficiados, situación que deberá ser certificada por el TDLC.

Por ahora, el mecanismo definitivo y la fecha en que se concretarán los pagos aún deben definirse.

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