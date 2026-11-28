28 nov. 2026 - 08:17 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos de "probables tormentas eléctricas" que afectarán a sectores de cinco regiones del país durante este fin de semana, incluida la Región Metropolitana.

Tormentas eléctricas con chubascos aislados

El primero de los avisos está asociado a una "vaguada en altura" y estará vigente entre la tarde y la noche de este sábado 28 de noviembre.

En concreto, las tormentas "asociadas con chubascos aislados" se desarrollarían en la cordillera de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.

El segundo aviso se debe a una "inestabilidad atmosférica" y estará vigente entre la tarde de este sábado 28 y la noche de mañana domingo 29 de noviembre.

En este caso, las tormentas también estarán "asociadas con chubascos aislados" y afectarían a la cordillera de la región de Arica y Parinacota.

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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