28 nov. 2026 - 05:53 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fallecieron en un trágico accidente ocurrido en la Ruta 5 Norte en el sector de María Elena, en la Región de Antofagasta.

Una ambulancia que trasladaba a un paciente desde Arica protagonizó un choque con un vehículo particular. Los fallecidos corresponden a dos ocupantes del auto y el paciente que iba a bordo del móvil de emergencia.

¿Qué se sabe del accidente?

El hecho ocurrió en horas de la mañana de este viernes, específicamente en el kilómetro 1.473 de la Ruta 5 Norte. Los coupantes del auto fallecieron en el lugar, mientras que el paciente de la ambulancia perdió la vida en el Hospital Regional de Antofagasta, donde fue llevado tras el choque.

Desde los Servicios de Salud de Arica y Parinacota (SSAP) confirmaron el hecho y lamentaron los fallecimientos de las tres personas.

"Los Servicios de Salud de Arica y Parinacota (SSAP) y de Antofagasta (SSA) lamentan profundamente el fallecimiento de tres personas tras la colisión entre una ambulancia de la red asistencial y un vehículo particular, ocurrida en la Ruta 5 Norte, en las cercanías de María Elena", escribieron.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de las personas fallecidas, con quienes mantenemos contacto permanente para brindarles apoyo en este difícil momento", agregaron.

Finalmente, otras tres personas que también fueron parte del accidente se encuentran siendo atendidas en centros de salud de la ciudad, pero fuera de riesgo vital.