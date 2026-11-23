Conmoción en Antofagasta por muerte de niño de 3 años: Fue arrastrado por el oleaje en playa Los Pinares
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Una tragedia enluta a Antofagasta luego de que un niño de tres años falleciera tras ser arrastrado por el oleaje en el sector de playa Los Pinares. El menor se encontraba junto a sus padres en una zona de roqueríos no habilitada para el baño.
Tras el accidente, equipos de la Capitanía de Puerto, Bomberos y pescadores de Caleta La Chimba iniciaron un intenso operativo de búsqueda. El menor permaneció cerca de 30 minutos desaparecido en el mar, hasta que fue ubicado a unos 500 metros al sur del lugar donde había sido visto por última vez.
Pese a que personal del SAMU constató que todavía tenía signos vitales y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Antofagasta, posteriormente se confirmó su fallecimiento.Ir a la siguiente nota
El accidente ocurrió durante un aviso de marejadas
El hecho se registró en medio de un aviso de marejadas anormales emitido por la Armada entre el viernes 20 y el lunes 23 de noviembre para distintos sectores del litoral de nuestro país, incluida la Región de Antofagasta.
El fenómeno contempla oleaje proveniente del noroeste y condiciones de mayor intensidad que se produjeron durante el fin de semana, especialmente en los horarios de pleamar o marea alta.
Tras conocerse lo ocurrido, el capitán de puerto de Antofagasta, comandante Diego Aguilera, lamentó la muerte del menor y llamó a respetar las advertencias de seguridad, como evitar acercarse a roqueríos, e hizo hincapié en la necesidad de ser incluso más precavidos en caso de estar a cargo de menores.
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