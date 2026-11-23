23 nov. 2026 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

Una tragedia enluta a Antofagasta luego de que un niño de tres años falleciera tras ser arrastrado por el oleaje en el sector de playa Los Pinares. El menor se encontraba junto a sus padres en una zona de roqueríos no habilitada para el baño.

Tras el accidente, equipos de la Capitanía de Puerto, Bomberos y pescadores de Caleta La Chimba iniciaron un intenso operativo de búsqueda. El menor permaneció cerca de 30 minutos desaparecido en el mar, hasta que fue ubicado a unos 500 metros al sur del lugar donde había sido visto por última vez.

Pese a que personal del SAMU constató que todavía tenía signos vitales y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Antofagasta, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El accidente ocurrió durante un aviso de marejadas

El hecho se registró en medio de un aviso de marejadas anormales emitido por la Armada entre el viernes 20 y el lunes 23 de noviembre para distintos sectores del litoral de nuestro país, incluida la Región de Antofagasta.

El fenómeno contempla oleaje proveniente del noroeste y condiciones de mayor intensidad que se produjeron durante el fin de semana, especialmente en los horarios de pleamar o marea alta.

Tras conocerse lo ocurrido, el capitán de puerto de Antofagasta, comandante Diego Aguilera, lamentó la muerte del menor y llamó a respetar las advertencias de seguridad, como evitar acercarse a roqueríos, e hizo hincapié en la necesidad de ser incluso más precavidos en caso de estar a cargo de menores.