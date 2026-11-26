26 nov. 2026 - 14:06 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo a un sujeto por tráfico de drogas en la población La Legua Emergencia, comuna de San Joaquín de la capital, donde es conocido como "El Farmacéutico", debido a que entre sus drogas destaca la venta de fentanilo.

El imputado, de 28 años, fue sorprendido en plena transacción en calle Francisco de Zárate, por lo que se procedió a su detención. Se le incautaron un arma, pesas, celulares, además de pasta base de cocaína, marihuana, fentanilo, ketamina y dinero en efectivo.

Los antecedentes de "El Farmacéutico"

Conocido en el mundo del hampa como "El Farmacéutico", el detenido es de nacionalidad chilena y tiene antecedentes por infracción a la Ley 20.000 de Drogas, específicamente por microtráfico, junto con delitos de amenazas y porte de arma de fuego.

Todos los antecedentes respecto de este hecho fueron entregados oportunamente al Ministerio Público, para el posterior proceso de formalización.

Respecto de la labor operativa en la comuna, Carabineros ha generado durante este año 70% más de incautaciones de armas de fuego, un incremento de 41% de armas blancas y 240% más de municiones, en el mismo periodo consignado.

En tanto, se ha incrementado la cantidad de drogas incautadas en la comuna, donde existe un alza de 50%, comparativamente con igual período de 2025. Solo en clorhidrato de cocaína la cifra aumentó en un 121%, y en pasta base en 92%.

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