26 nov. 2026 - 11:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 22 años fue detenido por su presunta participación en el secuestro extorsivo de un adulto mayor de 67 años en la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos.

La captura del sospechoso se concretó la noche del miércoles, tras una investigación de la Fiscalía ECOH y la Brigada Antisecuestros y el Laboratorio de Criminalística de la PDI.

El detenido pasará este jueves a su control de detención y formalización. Se espera que en la oportunidad se conozcan sus medidas cautelares.

Adulto mayor fue obligado a sacar dinero de cajeros automáticos

Según los antecedentes, el hecho ocurrió la tarde del martes 24, cuando la víctima llegó a su domicilio, en el sector El Bosque, y sorprendió a tres personas robando en su vivienda.

Al verse descubiertos, los individuos lo habrían intimidado con armas blancas y un objeto que podría corresponder a una pistola.

De acuerdo con información publicada por Radio Bío Bío, los delincuentes obligaron al adulto mayor a conducir por distintos cajeros automáticos para retirar dinero.

Además, mientras lo mantenían retenido, contactaron a sus familiares y exigieron dinero a cambio de su liberación.

La víctima finalmente fue liberada la noche del mismo martes. Según el medio, aunque no presentaba lesiones aparentes, quedó afectada psicológicamente y los sujetos escaparon con su vehículo.