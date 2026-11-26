26 nov. 2026 - 12:04 hrs.

¿Qué pasó?

Una estudiante de Odontología de la Universidad del Desarrollo (UDD) fue expulsada de la carrera luego de utilizar ChatGPT durante una evaluación presencial. La medida fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que consideró tanto ese episodio como otros incumplimientos del reglamento universitario.

El primer hecho

El primer hecho ocurrió el 26 de junio de 2026, durante una prueba de endodoncia. Según los antecedentes del caso, la alumna utilizó un iPad cuya pantalla estaba duplicada en ChatGPT, plataforma en la que ingresó una de las preguntas de la evaluación para obtener ayuda con la respuesta.

La estudiante reconoció haber copiado y manifestó su arrepentimiento. Sin embargo, dos semanas después volvió a protagonizar un procedimiento disciplinario.

Las otras infracciones que llevaron a su expulsión

El 10 de julio, durante una segunda evaluación, la alumna utilizó su teléfono celular, pese a que el docente había solicitado que los estudiantes entregaran sus dispositivos antes de comenzar.

En este caso, la universidad no acreditó que hubiera copiado, pero sí estableció que incumplió las instrucciones del profesor.

A estos episodios se sumaban otros dos procedimientos disciplinarios anteriores: uno por problemas de convivencia universitaria y otro por presentar un certificado médico adulterado para justificar inasistencias.

Debido a estos antecedentes, la estudiante mantenía una matrícula condicional y había sido advertida de que una nueva infracción podía terminar con su expulsión.

La Universidad del Desarrollo resolvió aplicar la sanción máxima, decisión que fue ratificada por su Comisión de Permanencia Universitaria en agosto de 2026.

Corte de Apelaciones ratificó la medida

La estudiante recurrió a la Corte de Apelaciones de Concepción para intentar revertir la expulsión. Entre sus argumentos, cuestionó la proporcionalidad de la sanción y sostuvo que no se había demostrado que utilizara el celular para copiar durante la segunda prueba.

Sin embargo, la Primera Sala del tribunal concluyó que la universidad actuó conforme a su reglamento interno y que la medida no fue arbitraria ni desproporcionada.

Para resolver, consideró el uso de inteligencia artificial durante la primera evaluación, la reiteración de las faltas y los antecedentes disciplinarios de la alumna. También estableció que tuvo oportunidades para presentar sus descargos y solicitar la revisión de la decisión.

Finalmente, este 24 de noviembre, la Corte rechazó el recurso de protección, sin costas, por lo que la expulsión de la carrera de Odontología se mantiene vigente.