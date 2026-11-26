26 nov. 2026 - 07:20 hrs.

Un grupo de vecinos de Villa Alemana intentó linchar al hombre acusado de asesinar a su expareja y agredir sexualmente a su exsuegra. El presunto femicida fue detenido durante la tarde del miércoles, tras permanecer prófugo.

La captura la llevó a cabo personal de Carabineros en el mismo sector donde se registró el crimen, en un departamento ubicado en calle Rafael Fabres. El imputado había regresado al lugar pese a ser buscado por las policías.

"Recibimos un llamado telefónico de vecinos, en el que manifestaban que este sujeto habría regresado al lugar de los hechos. (...) Se procedió a su detención flagrante en el lugar", indicó el mayor Heriberto Albanes.

Vecinos intentaron lincharlo

La captura del hombre estuvo marcada por momentos de tensión. Residentes del sector se congregaron para increparlo y algunos intentaron agredirlo mientras era retirado por los funcionarios policiales.

"El sujeto fue trasladado de inmediato a la sexta comisaría de Villa Alemana para adoptar el procedimiento de rigor, constatación de lesiones y ponerlo a disposición de los tribunales", agregó el funcionario de Carabineros.

Investigan presunto femicidio

Según los antecedentes del caso, el hombre habría asfixiado a su expareja, de 31 años, y posteriormente habría atacado con arma blanca y agredido sexualmente a la madre de la víctima.

Además, mantenía una prohibición de acercamiento respecto de la mujer fallecida, tras una denuncia previa por violencia intrafamiliar.

El hombre será formalizado por los delitos de femicidio consumado y femicidio frustrado, este último relacionado con el ataque contra su exsuegra.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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