20 nov. 2026 - 11:50 hrs.

¿Qué pasó?

En entrevista con Radio Infinita, el exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, Mario Marcel, abordó el escenario económico del país tras las últimas cifras de actividad, apuntando a un cierre anual complejo pese a un precio del cobre favorable.

El exsecretario de Estado en el Gobierno de Gabriel Boric señaló que, aunque el ajuste del segundo trimestre dejó al país en el límite de la definición técnica de recesión, el acumulado de los nueve meses muestra una caída del 0,5%, sumada al retroceso del 1,1% del PIB en el tercer trimestre y una baja cercana al 7% en la inversión, junto con un desempleo de 9,8% que ya supera el millón de personas.

El fuerte impacto del "bencinazo"

Respecto a qué incidió en este desempeño, Marcel apuntó a factores de oferta en el inicio del año y al impacto del conflicto en Irán en los precios de los combustibles traspasados a los consumidores, golpeando las expectativas y el consumo, al tiempo que advirtió que hubo un exceso de confianza en que una administración más promercado bastaría para asegurar el impulso de los mismos.

"Vamos a cerrar un año bastante decepcionante desde el punto de vista de actividad, de inversión, también de consumo, y bueno, la inflación tampoco anda muy bien, y bueno, para qué decir, el desempleo que ya superó un millón de personas", afirmó durante la conversación radial.

El llamado del exministro de Hacienda

Finalmente, Marcel sostuvo que, para mejorar el empleo y la actividad económica, se requiere prestar atención a sectores como la construcción, el comercio y las pymes, facilitando un mayor acceso al crédito y generando incentivos. Además, llamó a entregar certidumbre, evitar las constantes discusiones políticas en materia económica y permitir que las inversiones se concreten.