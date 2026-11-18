18 nov. 2026 - 20:03 hrs.

¿Qué pasó?

Pablo Pacheco, gerente general de la naviera Easter Island, que está a cargo del buque Danstar, descartó que la embarcación vaya a enfrentar problemas con Argentina durante su próximo viaje hacia las islas Malvinas, donde retomará una ruta de abastecimiento desde Punta Arenas.

En medio de las advertencias y cuestionamientos surgidos desde el país trasandino por este recorrido, el ejecutivo sostuvo a Radio Infinita que no debería producirse una detención del barco, argumentando que existen acuerdos internacionales que permiten el tránsito entre ambos territorios.

"No debiese suceder" que Argentina detenga el Danstar

Consultado sobre la posibilidad de que una embarcación argentina intente detenerlos o exigirles que desvíen su recorrido, Pacheco respondió: "No debiese suceder. Hay tratados internacionales que ambos países hemos firmado. Hay tratados muy antiguos que se han respetado a cabalidad a lo largo de los años y creemos que este no es un proceso muy distinto a eso".

El gerente explicó que el Danstar navegará bajo bandera chilena y que la ruta contempla salir desde Punta Arenas, atravesar el estrecho de Magallanes y llegar a Puerto Stanley, trayecto que tomaría cerca de dos días y medio.

La empresa proyecta realizar un viaje mensual para transportar alimentos, materiales de construcción y otros productos necesarios para abastecer a la comunidad de las islas, hoy bajo administración británica.

Naviera descarta vínculos con el proyecto petrolero Sea Lion

Otro de los puntos abordados fue la eventual relación del Danstar con el proyecto de explotación de hidrocarburos Sea Lion, ubicado al norte de las islas y que ha generado controversia entre Argentina y Reino Unido. Al respecto, Pacheco fue enfático en señalar que la naviera no tiene participación en esa iniciativa.

"Nosotros hemos dejado en claro nuestra posición como empresa: nos demarcamos completamente del proyecto de explotación de hidrocarburo... No tenemos ningún grado de participación en un proyecto tan grande", afirmó, agregando que su trabajo se limita al abastecimiento de la población insular.

Además, negó que hayan existido conversaciones o negociaciones con empresas vinculadas a la industria petrolera. Según explicó, los contactos comerciales se han realizado exclusivamente con negocios y empresarios de las islas, como supermercados, restaurantes, empresas de gas y de construcción.

La salida del Danstar está prevista para fines de diciembre, una vez que termine el proceso de mantenimiento que actualmente se desarrolla en ASMAR, en Punta Arenas.

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