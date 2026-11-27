27 nov. 2026 - 15:37 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el desalojo de los terrenos pertenecientes al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que estaban siendo ocupados en medio de una disputa por la representación de la Federación de Tenis, se abre paso al proyecto habitacional Cerro Colorado, que contempla la construcción de viviendas de integración social en Las Condes.

La iniciativa representa una oportunidad de integración social para la comuna y busca transformar un terreno de más de tres hectáreas en un espacio que combine viviendas y áreas verdes.

El proyecto comenzó a tomar forma en 2020, cuando se firmó un convenio histórico con el Serviu y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para desarrollar un nuevo parque urbano y conjuntos habitacionales en ambos extremos del terreno, hacia las principales avenidas del sector.

¿Cómo será el proyecto habitacional?

El proyecto Cerro Colorado contempla dos etapas, cada una con dos torres de 15 pisos y 85 departamentos por torre.

De esta manera, la iniciativa considera un total de cuatro edificios y 340 viviendas, que estarán destinadas a familias vulnerables y de clase media, bajo el subsidio de integración social D.S.19.

Municipalidad de Las Condes

El parque urbano que conectará con otros espacios verdes

La iniciativa también contempla la recuperación del entorno mediante un parque urbano que conecta con los parques Araucano, Juan Pablo II y Américo Vespucio.

Para su materialización, se mejoró el paseo peatonal de la vereda norte, se conservaron los árboles adultos existentes y se incorporaron nuevas especies de arbustos, árboles y plantas rastreras de bajo consumo hídrico.

Además, el espacio cuenta con un área de juegos infantiles y una zona canina de más de 1.600 metros cuadrados.

El parque ya fue inaugurado en una primera fase y, según los antecedentes del proyecto, ha significado una mejora para el barrio. En tanto, el desarrollo de las viviendas continúa en conjunto con las modificaciones normativas necesarias para llevar adelante su construcción.