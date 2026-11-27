27 nov. 2026 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenara este viernes a Cencosud y Walmart Chile a pagar casi $70 mil millones en indemnizaciones por la colusión en los precios del pollo fresco registrada entre 2008 y 2011, la resolución fijó criterios claros para definir qué consumidores accederán al dinero sin necesidad de presentar boletas ni comprobar compras antiguas.

De acuerdo con la sentencia, que impone un desembolso de 40.888 UTA (unos $35.543 millones) a Cencosud y de 39.570 UTA (cerca de $34.397 millones) a Walmart, más intereses, el tribunal determinó que el perjuicio afectó de manera transversal a la población adulta del país debido al consumo masivo de este producto de la canasta básica.

¿Quiénes podrán cobrar la compensación?

Según establece el fallo del TDLC, tendrán derecho a recibir la indemnización todas las personas naturales que cumplan en simultáneo estos tres requisitos básicos:

Edad: Haber sido mayor de 18 años al 31 de diciembre de 2011.

Residencia : Contar con residencia temporal o definitiva en Chile.

: Contar con residencia temporal o definitiva en Chile. Documentación: Mantener su cédula de identidad chilena o para extranjeros, vigente al momento de concretarse el pago.

Un punto clave de la resolución es que no será necesario presentar boletas, comprobantes ni acreditar haber comprado carne de pollo fresca durante el periodo del acuerdo, ya que la sentencia instruye expresamente que "no se requerirá acreditar la calidad de comprador de carne de pollo fresca" para acceder al beneficio.

¿Cómo se identificará a los beneficiarios y cuándo se pagará?

Para ejecutar la entrega de los recursos, Cencosud y Walmart deberán designar de común acuerdo a un tercero independiente, que tendrá que ser visado por el tribunal, encargado de cruzar los datos oficiales del Registro Civil (complementados con información de las propias cadenas) y proponer la logística de distribución.

En esa línea, el fallo sugiere utilizar vías de acceso masivo, como la CuentaRUT de BancoEstado o tarjetas de prepago, para concretar los depósitos directos, fijando un plazo máximo de 120 días corridos para efectuar los pagos una vez que el tribunal apruebe la lista definitiva de beneficiarios que elabore la entidad externa.

La postura de Walmart y los pasos judiciales pendientes

Tras conocerse el dictamen, desde Walmart Chile señalaron a Meganoticias que: "Hemos tomado conocimiento de la resolución y estamos analizando sus alcances, considerando las instancias judiciales que aún contempla el proceso. Reiteramos nuestro respeto por la institucionalidad y nuestro compromiso irrestricto con el cumplimiento de la normativa vigente y los principios de libre competencia".

En ese sentido, es importante aclarar que la sentencia dictada por el TDLC todavía no se encuentra firme ni ejecutoriada, ya que las partes involucradas aún disponen de plazo para presentar un recurso de reclamación ante la Corte Suprema, instancia que deberá revisar y ratificar el fallo antes de que se active el calendario definitivo de pagos a los consumidores.

La postura de Cencosud

Desde Cencosud declararon respecto al fallo que "se encuentra analizando en detalle sus alcances y pasos a seguir".

"Es importante señalar que este no es un nuevo caso de libre competencia, sino la etapa indemnizatoria del proceso iniciado el 2016, y cuyos hechos se remontan al periodo 2008-2011", recalcaron.

Además, destacaron que "Desde un principio Cencosud ha acatado todas las decisiones judiciales y cumplido con las medidas establecidas, incluyendo la implementación de un programa de cumplimiento que posteriormente fue verificado por la Fiscalía Nacional Económica".

"Desde el inicio de este proceso, la Compañía ha colaborado activamente, aportando antecedentes contundentes que sustentan su posición. En consideración a ello, Cencosud ejercerá las acciones y recursos que correspondan ante las instancias competentes", sostuvieron.

"La Compañía reitera su compromiso con el estricto cumplimiento de la normativa de libre competencia y continuará fortaleciendo sus mecanismos de prevención, control y capacitación en esta materia", agregaron.