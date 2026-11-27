27 nov. 2026 - 16:05 hrs.

Una particular reacción tuvo José Antonio Neme al referirse a una conductora de noticias surcoreana que no pudo contener las lágrimas mientras informaba sobre la caída de la bolsa. El registro generó comentarios y llevó al periodista a expresar su propia molestia frente al escenario económico.

Durante su intervención, Neme explicó que "a mí más que pena me da rabia. Tú sabes que a mí me da rabia", comentó, antes de cuestionar que las autoridades no enfrenten consecuencias cuando, a su juicio, no cumplen adecuadamente con sus funciones.

"Y no los puedes despedir, no les podí decir: '¿Sabís qué? Pesca tus cuestiones y ándate porque no sirves para esto'. O sea, la tasa de desempleo está en 10%; hay que buscar a otra persona que se encargue del empleo en Chile. Pa' fuera, no sirve", manifestó.

El periodista también apuntó a las cifras económicas que, según mencionó, reflejan la situación que atraviesa Chile: una tasa de desempleo del 10%, un millón de personas desempleadas, 350 mil profesionales y un dólar a $1.020, además de la inflación.

En esa línea, cuestionó que la situación internacional sea utilizada como explicación para el escenario económico nacional y recordó otras crisis que ha atravesado el mundo durante las últimas décadas, como la de Lehman Brothers, la crisis subprime y la de las empresas puntocom.

"Yo hace 30 años que partí de una manera seria en esta industria, después me transformé en un bufón, pero partí de una manera seria y tú sabes muy bien que hemos visto crisis peores que esta", señaló.

Finalmente, Neme volvió a contrastar su reacción con la de la periodista surcoreana y reconoció que su respuesta habría sido bastante distinta: "A mí más que ponerme a llorar, como lo muestra esta conductora muy sensible, yo hubiera pegado a un par de garabatos".

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