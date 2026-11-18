18 nov. 2026 - 15:30 hrs.

Una inesperada visita recibió José Antonio Neme en las instalaciones de Mega. El animador de "Mucho Gusto" tuvo un especial encuentro con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien llegó hasta el canal acompañado de la copa que Colo Colo consiguió tras consagrarse campeón del fútbol chileno.

El momento fue compartido por el propio periodista a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía junto al dirigente y el trofeo que celebra la obtención de la estrella 35 del conjunto albo.

Junto a la imagen, Neme escribió una breve pero contundente frase: "Campeón hay uno solo".

La publicación no tardó en llamar la atención, especialmente considerando que el periodista ha manifestado públicamente su fanatismo por el equipo popular y durante los últimos días celebró en pantalla el nuevo título del Cacique.

Las celebraciones de José Antonio Neme por el título de Colo Colo

El encuentro con Aníbal Mosa no fue la primera vez que el conductor de "Mucho Gusto" expresó su alegría por el campeonato de Colo Colo.

Un día después de que el equipo consiguiera su estrella 35, Neme aprovechó un espacio del matinal de Mega para festejar en vivo el logro deportivo: "¿Quién es Chile? Colo Colo. Campeón hay uno solo, se llama Colo Colo, el eterno campeón", manifestó en aquella oportunidad.

Pero sus celebraciones no terminaron ahí. Durante el último espacio de la Teletón 2026, el animador también dedicó unas palabras a los hinchas albos.

"Un saludo a todos los colocolinos porque estamos contentos, porque Teletón llegó a la meta y porque Colo Colo es lo máximo", expresó.

Ahora, con la visita de Aníbal Mosa a Mega y la fotografía junto al trofeo, Neme volvió a demostrar públicamente su entusiasmo por el nuevo título del equipo de sus amores.