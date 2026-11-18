18 nov. 2026 - 05:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo video muestra el enfrentamiento entre el fotógrafo Bilal Ragab y dos presuntos carteristas chilenos en el metro de Milán, Italia. El registro fue compartido por el propio fotógrafo, quien suele grabar y exponer a personas sospechosas de cometer robos en el transporte público.

En las imágenes se escucha a uno de los sujetos gritarle insultos chilenos: "No me grabí sapo y la…". Mientras tanto, Ragab advierte a los demás pasajeros sobre la presencia de los presuntos lanzas dentro del vagón bajo la consigna "pickpocket", que se traduce como carterista.

La publicación fue difundida en las redes sociales del fotógrafo egipcio, radicado en Milán, y ya acumula miles de reacciones.

Revisa el registro del momento

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No es la primera vez que enfrenta a presuntos ladrones chilenos

Este no es el primer registro en que Ragab se encuentra con personas de acento chileno a quienes acusa de participar en robos en el metro de Milán.

Hace solo unos meses, el fotógrafo publicó otro video en el que se enfrentó a un presunto lanza chileno. En esa ocasión, el sujeto incluso le escupió durante el intercambio.