18 nov. 2026 - 15:29 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió al futuro de Arturo Vidal en Colo Colo y adelantó que el volante será el primer jugador con el que conversará una vez que termine de resolver la situación contractual del entrenador Fernando Ortiz.

Aníbal Mosa quiere contar con Arturo Vidal para 2027

Mosa explicó que actualmente la prioridad de la dirigencia es avanzar en las conversaciones con el DT para definir su continuidad y, posteriormente, comenzar a abordar la situación de los integrantes del plantel.

"Ya estamos trabajando con el técnico. Hemos tenido conversaciones con Fernando (Ortiz). Estamos acercando las posiciones y esperamos en el menor tiempo posible poder cerrar esa etapa, que es la que más me interesa a mí", señaló.

"Una vez hecho eso, nos vamos a sentar con todos los jugadores y con el primero que nos sentaremos va a ser con Arturo Vidal", afirmó.

Mosa descarta un quiebre con Vidal

El presidente de Blanco y Negro también descartó que exista un quiebre en su relación con el mediocampista y recordó que él fue uno de los principales impulsores de su regreso al club en 2024.

"Tengo una buena relación con Arturo. Hay gente que quiere instalar que hay un quiebre entre él y yo, lo cual no es verdad. Yo fui en 2024 el que más peleó porque estuviera Arturo Vidal. Sé la clase de jugador y la magnitud que es", sostuvo.

En esa línea, Mosa fue enfático al referirse a la posibilidad de que el King continúe en el plantel durante la próxima temporada: "No me imagino un Colo Colo sin Vidal el próximo año".

De todas formas, aclaró que la decisión deberá considerar distintas partes, incluyendo la opinión del entrenador y del propio futbolista.

"Lo de Vidal depende de Fernando, depende de la dirigencia y también del mismo Arturo. Esto siempre lo hemos sacado adelante entre todos", explicó.

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