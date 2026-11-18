18 nov. 2026 - 13:36 hrs.

¿Qué pasó?

Con el titular "Ganó dos Copas América y jugó un Mundial como arquero, se retiró y perdió 6-0 y 6-0 en su debut como tenista: 'No sentí nunca la pelota'", el medio argentino Infobae reportó el deslucido debut de Johnny Herrera en el tenis.

"Se paró del otro lado de la red y no pudo devolver una pelota"

El exarquero de la Universidad de Chile debutó en el "deporte blanco" en el World Tennis Masters Tour MT1000 Santiago 2026, un torneo para mayores de 45 años de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

El partido contra Rafael Bustos duró tan solo 59 minutos, en los cuales Herrera cosechó un demoledor resultado: perdió 6-0 y 6-0 en los escuetos dos sets del encuentro.

"Herrera no ganó un solo game en los dos sets. Sin embargo, la escena tiene algo de paradójico: el hombre que durante dos décadas fue considerado uno de los arqueros más seguros del fútbol chileno, que atajó en 14 finales y levantó títulos en tres países, se paró del otro lado de la red y no pudo devolver una pelota", ironizó el medio trasandino.

La dura autocrítica de Johnny Herrera

Tras el deslavado debut, el exfutbolista, fiel a su estilo, realizó una dura autocrítica respecto a su primer partido en esta nueva faceta como tenista.

"Me faltó ser más profesional. Debería haber entrenado, haber llegado más temprano a pegarle a la pelota; no sentí nunca la pelota", declaró Herrera en el portal Siempre Pasa Algo.

"Normalmente peleo los partidos, pero mi rival venía de jugar la final el campeonato pasado; duro mi compadre, venía con ritmo", añadió respecto a la superioridad de su rival.

Finalmente, también apuntó a su estado físico. "De verdad que se necesita entrenar. En esta categoría, creo que gana el que corre más y el que llega mejor parado a la pelota", cerró.

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