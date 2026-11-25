25 nov. 2026 - 10:28 hrs.

José Antonio Neme no quedó conforme con el resultado de Miss Universo 2026. El conductor de Mucho Gusto siguió de cerca la participación de Dominga López y, tras conocer la decisión final del jurado, cuestionó duramente a la organización del certamen.

La representante chilena compitió la noche del martes en San Juan, Puerto Rico, donde consiguió avanzar hasta el Top 12. Su desempeño fue uno de los primeros temas que comentaron durante la mañana de este miércoles 25 de noviembre en el matinal de Mega.

En el programa, Neme recordó la emoción que sintió cuando la oriunda de Viña del Mar fue superando las distintas etapas de la competencia.

"Cuando pasó las 30 (mejores), maravilloso. Después, cuando calificó en las 12, que además la llamaron primero, yo quedé pegado en el techo", comentó.

El descargo de José Antonio Neme tras el resultado de Miss Universo

Pese a la alegría inicial por el avance de Dominga López, el conductor reconoció que se había ilusionado con la posibilidad de que la chilena obtuviera la corona. Por eso, el resultado final provocó su indignación.

"¡Nos robaron el concurso! ¿Cómo puede ganar Puerto Rico en Puerto Rico? ¿Qué significa eso?", expresó, cuestionando que la representante del país anfitrión se quedara con el primer lugar.

Neme no se detuvo ahí y volvió a manifestar su desacuerdo con la decisión del jurado.

"Nos robaron el Miss Universo. ¿Cómo va a ganar Puerto Rico en Puerto Rico? Es como que yo me ganara un premio en Mega... ¡Está arreglado!", agregó durante el matinal.

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