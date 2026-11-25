25 nov. 2026 - 10:09 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, descartó que el organismo intervenga el mercado cambiario ante el fuerte incremento del dólar, que este miércoles superó los $1.030 y alcanzó valores no vistos desde julio de 2022.

La autoridad sostuvo que el comportamiento de la divisa responde a distintos factores económicos y no a un funcionamiento anormal del mercado. Entre ellos mencionó la caída del precio del cobre, el fortalecimiento internacional del dólar y la debilidad de la economía chilena.

"No vemos problemas en el funcionamiento de los mercados"

Costa afirmó a T13 Radio que "el tipo de cambio en lo más reciente se ha estado moviendo con sus fundamentos", defendiendo así la evolución que ha mostrado la moneda estadounidense.

La presidenta del instituto emisor agregó que los mercados "han ido absorbiendo todas estas circunstancias bien. No vemos problemas en el funcionamiento de los mercados", señaló.

Frente a la posibilidad de que el Banco Central tome medidas para frenar el alza, Costa explicó que el tipo de cambio cumple una función de ajuste frente a situaciones externas. "El rol del tipo de cambio es absorber estos shocks", manifestó.

En esa línea, advirtió que intentar contener sus movimientos podría trasladar las presiones económicas a otros sectores. "Si nosotros lo apagamos, entonces estos shocks se van directamente al resto de la economía", sostuvo.

"El Banco Central no interviene salvo que veamos que la situación está funcionando mal"

Costa también aclaró que el organismo tiene criterios específicos para intervenir. "El Banco Central no interviene salvo que veamos que la situación está funcionando mal y que el mercado no es capaz de absorber estos shocks", enfatizó.

La titular del ente emisor abordó además el eventual impacto de un dólar más caro sobre la inflación. Al respecto, indicó que este factor se considera junto con los demás antecedentes económicos al definir la política monetaria.

"Cuando tomamos las decisiones, tenemos todo a la vista, todos los elementos que están actuando en la economía”, afirmó la economista.

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