Pesa menos y tiene núcleo de acero: Así puedes reconocer la nueva moneda de $50 en Chile

06 oct. 2026 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes 6 de octubre comenzó oficialmente a circular la nueva moneda de $50 en Chile, una pieza que se incorporará de manera gradual al dinero utilizado habitualmente en transacciones y que convivirá con la versión que actualmente se usa en el país.

El lanzamiento se realizó en una verdulería de la comuna de Providencia, en la Región Metropolitana, donde desde el Banco Central aclararon que la nueva moneda es prácticamente idéntica a la antigua en cuanto a diseño, aunque cuenta con algunas diferencias.

Mismo diseño, pero diferentes componentes y peso

Durante la actividad, Rosanna Costa, presidenta del Banco Central, explicó que "la moneda nueva de 50 pesos es exactamente igual que la anterior. La diferencia es que tiene un núcleo de acero y es más eficiente, pero ambas monedas van a circular en forma paralela, ambas monedas tienen el mismo valor".

En términos de diseño, ambas son idénticas, incluyendo el perfil de Bernardo O'Higgins, el mismo diámetro de 25 milímetros y la forma decagonal. Sin embargo, la nueva moneda pasa a ser levemente más liviana, cambiando de los 7 gramos habituales a 6,5 gramos.

La gran diferencia radica en sus componentes. La moneda antigua tiene 92% cobre; 6% níquel; 2% aluminio. La nueva, en cambio, es un núcleo de acero y está recubierta por capas delgadas de cobre y estaño, lo que hace que sus materiales sean más baratos.

¿Cómo diferenciar la moneda de $50 antigua de la nueva?

Considerando que diferenciar ambas monedas a simple vista es casi imposible, se puede intentar pesar cada una con la mano, pero la diferencia es ínfima. En ese caso, se podría usar una balanza para detectar los 6,5 gramos de la nueva moneda.

Sin embargo, hay otro método más eficiente para diferenciarlas, el que fue revelado por la gerenta tesorera del Banco Central de Chile, Cecilia Feliú: "La nueva moneda tiene algunas características distintas en su fabricación, por ejemplo, como tiene núcleo de acero, si tú le pones un imán, se van a pegar, eso es algo muy notorio y distinto de las otras", precisó.

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Cabe consignar que la incorporación de esta pieza será progresiva durante todo octubre y no requerirá acudir a sucursales bancarias a pedirla, ya que llegará al público de manera natural a través del vuelto e intercambios comerciales en efectivo.

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