Nueva moneda de $50 ya está en circulación: Banco Central explica cómo reconocerla y qué pasará con la antigua

06 oct. 2026 - 08:31 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes 6 de octubre comenzó oficialmente la circulación de la nueva moneda de $50 en Chile, una pieza que se incorporará de manera gradual al dinero utilizado habitualmente en transacciones y que convivirá con la versión que actualmente conocen los usuarios.

El lanzamiento se realizó en una verdulería de Providencia, instancia que fue encabezada por la presidenta del Banco Central, Rossana Costa. La autoridad explicó que, pese a las modificaciones en su fabricación, las personas podrán utilizarla de la misma manera que la pieza anterior.

Nueva moneda de $50 circulará junto a la anterior

Durante la actividad, Costa recalcó que la nueva pieza mantiene las mismas características esenciales para quienes la reciben. "La moneda nueva de 50 pesos es exactamente igual que la anterior", señaló la presidenta del Banco Central.

La principal diferencia está en su fabricación. Según explicó Costa, "tiene un núcleo de acero" y corresponde a una elaboración más eficiente. El Banco Central había informado previamente que esta nueva tecnología consiste en utilizar un núcleo de acero sobre el cual se adhieren una o más capas de metal mediante electricidad.

Por lo mismo, la llegada de la nueva moneda no implica que la antigua deje de tener valor. Ambas piezas circularán paralelamente y podrán ser utilizadas para realizar compras y efectuar transacciones. "Ambas monedas tienen el mismo valor, pueden ser usadas en máquinas para comprar, para adquirir lo que quieran", afirmó Costa.

La incorporación de la nueva moneda será progresiva durante octubre y las personas no tendrán que acudir a una sucursal bancaria o al Banco Central para conseguirla: comenzará a llegar de manera natural a través de las transacciones habituales y, especialmente, mediante el vuelto.

Durante la actividad, la presidenta del Banco Central también hizo un llamado a los usuarios a conservar y utilizar estas nuevas piezas cuando lleguen a sus manos. "Cuando lleguen, guárdenla, úsenla", expresó Costa, destacando que forman parte de las monedas emitidas por el organismo.

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