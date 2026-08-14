La especial moneda chilena que puede llegar a 500 mil: Conoce qué la hace tan cara

14 ag. 2026 - 13:51 hrs.

¿Qué pasó?

El furor por la numismática en Chile sigue dando sorpresas. Cada cierto tiempo, los coleccionistas revelan piezas extrañas, con fallas de acuñación o características particulares que pueden hacerlas alcanzar valores muy elevados, convirtiendo ese sencillo que tienes abandonado en un cajón o monedero en un posible tesoro.

Recientemente, a través de redes sociales, se dio a conocer el caso de una particular moneda de $500 que, pese a que teóricamente jamás debió salir a circulación, cuenta con un registro de haber sido entregada en un vuelto, y su valor comercial podría superar los 500 mil pesos.

Las características de la moneda

El hallazgo fue compartido por la cuenta especializada en Instagram error_coins_chile, dedicada a la difusión y tasación de rarezas numismáticas. En un reciente video, el experto detalló las singulares características de este ejemplar, el cual parece ser una de prueba que llegó por “error” a circulación.

Esta moneda se distingue de las piezas normales. Por un lado, tiene el anverso tradicional de la moneda de $500 con el cardenal Raúl Silva Henríquez. En su reverso, en cambio, lleva inscrita la frase "Casa de Moneda" junto a la ceca de Santiago, la icónica marca del organismo con forma de “S”.

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El creador del registro reveló que tiene dos de estas codiciadas piezas en su colección personal. Una de ellas, según detalló, está en un estado impecable e incluso cuenta con la certificación oficial de la NGC (Numismatic Guaranty Company), una de las entidades internacionales más prestigiosas en la autenticación de monedas.

¿Cuál es su precio y por qué es tan cara?

Según la tasación del usuario de redes sociales, el valor de este inusual ejemplar va desde los $300.000 hasta los $500.000, pudiendo incluso superar esa cifra dependiendo de su estado de conservación y de la demanda entre los coleccionistas.

El alto precio de esta pieza radica en su extrema rareza y en su historia. Según explica el experto en el registro, estas monedas "supuestamente no circularon". No obstante, confirmó la existencia de al menos un caso documentado donde este ejemplar fue encontrado en un vuelto.

"Tengo el registro de una sola, la cual se encontró en un vuelto, lo cual es rarísimo (...) así que encontrar una es extremadamente raro", sentenció el coleccionista, dejando abierta la esperanza para quienes revisan el cambio a diario.