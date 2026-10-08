Quiroz responsabiliza al Banco Central por el IPC de septiembre: "Es el responsable de la estabilidad de precios"

08 oct. 2026 - 13:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza de 0,4% en septiembre, acumulando un incremento de 4,0% durante 2026 y una variación de 4,1% en doce meses. Tras conocerse el resultado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó el escenario inflacionario y sostuvo que la evolución de los precios requiere mantener la atención sobre las decisiones de política monetaria.

“El Banco Central es el responsable de la estabilidad de precios. Nos gustaría que fuera bajando y hay que tomar las medidas desde el punto de vista monetario que haya que tomar para mantener la inflación a raya”, señaló Quiroz.

Gobierno mantiene proyección para la inflación

El ministro también se refirió a la estimación del Gobierno de que el IPC cierre 2026 con una variación anual de 3,8%, cifra contemplada en el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre. El escenario se plantea pese a que la inflación a doce meses se mantiene actualmente en 4,1%.

Consultado por las posibilidades de alcanzar dicha proyección, Quiroz reconoció que el escenario presenta dificultades. “Está desafiante, pero pensamos que puede venir un ajuste, una desaceleración del crecimiento del precio; vamos a ver las variables”, afirmó.

Presiones por combustibles y factores externos

El resultado de septiembre estuvo marcado, entre otros factores, por el comportamiento de los combustibles. Durante el mes, el precio de la gasolina aumentó 2,7%, mientras que el diésel registró un alza de 10,2%, contribuyendo al incremento de la división de transporte.

En este contexto, Quiroz planteó que la evolución de variables como el precio internacional del petróleo y el tipo de cambio será relevante para determinar el comportamiento de la inflación durante los próximos meses.

Todo sobre IPC