IPC registra alza de 0,4% en septiembre y acumula 4,1% a doce meses: Combustibles anotan fuertes aumentos

08 oct. 2026 - 08:51 hrs.

¿Qué pasó?

En septiembre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,4%, acumulando 4,0% en el año y de 4,1% a doce meses, según informó esta mañana el INE. En agosto la inflación fue de 0,6%.

Ocho de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC de septiembre aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cuatro presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,6%) con 0,133 puntos porcentuales (pp.), y transporte (0,9%) con 0,122pp. Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,219pp.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios destacó seguros y servicios financieros (-5,9%), que presentó una incidencia de -0,056pp.

El detalle por productos

Entre las principales alzas por productos, el petróleo diésel registró un alza mensual de 10,2%, con una incidencia de con 0,052pp. en el IPC, acumulando 36,8% durante el año.

La gasolina, en tanto, gasolina presentó un aumento mensual de 2,7%, con incidencia de 0,093pp., y acumuló 20,8% al noveno mes del año.

A su vez, el suministro de electricidad anotó un incremento mensual de 1,6%, con una incidencia de 0,055pp., y una variación acumulada de 2,4% en el año.

Además, el transporte aéreo nacional consignó un crecimiento de 16,3%, con 0,042pp., acumulando-3,6% en el año.

Las principales bajas, en tanto, fueron transporte aéreo nacional con 18,7% y los seguros con 7,7%.

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