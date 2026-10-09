Último día para postular a gift card de hasta 1,6 millones para arreglar tu casa: Estos son los requisitos

09 oct. 2026 - 07:00 hrs.

Este viernes 9 de octubre vence el plazo para postular a la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar, beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que permite financiar la compra de materiales para realizar reparaciones en el hogar.

La ayuda consiste en una tarjeta digital, similar a una giftcard, que puede utilizarse en ferreterías que tengan convenio con el Serviu de la región. El llamado contempla beneficiar a 25 mil mujeres jefas de hogar y sus familias a nivel nacional.

¿Quiénes pueden postular?

El beneficio está dirigido a mujeres jefas de hogar mayores de 18 años que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad chilena o residencia definitiva en caso de ser extranjera.

o en caso de ser extranjera. Contar con un grupo familiar acreditado en el Registro Social de Hogares (RSH).

Pertenecer entre el 70% y el 100% de la calificación socioeconómica del RSH.

del RSH. Ser propietaria de una única vivienda, o que esta pertenezca a uno de los integrantes del grupo familiar acreditado en el RSH.

de una única vivienda, o que esta pertenezca a uno de los integrantes del grupo familiar acreditado en el RSH. Habitar la vivienda que será mejorada .

. No haber sido beneficiaria anteriormente de subsidios del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios.

Además, se debe contar con un ahorro mínimo en una cuenta de ahorro para la vivienda. El monto es de 1 UF para reparaciones de techumbre o baño y de 2 UF para cierres y rejas. Ese ahorro debe estar depositado hasta las 14:00 horas de este viernes 9 de octubre en una de las instituciones financieras habilitadas para este llamado.

¿Qué requisitos debe cumplir la vivienda?

Adicionalmente, el inmueble que se busca mejorar también debe cumplir una serie de condiciones:

Estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes .

. Tener un avalúo fiscal igual o inferior a 2.000 UF , considerando terreno y construcciones.

, considerando terreno y construcciones. Tener una antigüedad mínima de cinco años .

. Corresponder a una casa y no a un departamento en condominio.

y no a un departamento en condominio. Tener una dirección que coincida con la registrada en el RSH y con el rol de avalúo del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En caso de postular a la reparación de techumbre, además, la vivienda no puede tener planchas de fibrocemento o tipo pizarreño.

¿Cómo postular?

La postulación es 100% online y se realiza a través del sitio habilitado por el Minvu (pincha aquí). Para realizar el trámite, debes ingresar con tu RUT y ClaveÚnica, seleccionar el llamado vigente y completar los antecedentes personales, familiares y de la vivienda.

También tendrás que ingresar información del inmueble y adjuntar fotografías donde se pueda identificar la vivienda y del daño que necesita reparación, además de registrar los datos de la cuenta de ahorro. Luego debes escoger el tipo de obra, aceptar la declaración correspondiente y enviar la solicitud.

¿Cuánto dinero entrega la Tarjeta Banco de Materiales?

El monto depende del tipo de reparación que se elija. Cada postulante puede seleccionar solo una de las tres alternativas disponibles:

Reparación de techumbre : 25 UF, unos $1.022.000.

: 25 UF, unos $1.022.000. Reparación de baño : 15 UF, unos $613.000.

: 15 UF, unos $613.000. Instalación o reposición de cierres y rejas: hasta 40 UF, unos $1.635.000.

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