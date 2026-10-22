Bono Trato al Usuario 2026: ¿Cuándo se paga y quiénes lo reciben?

22 oct. 2026 - 10:00 hrs.

El Bono Trato al Usuario 2026 es una asignación anual destinada a reconocer la calidad de la atención que reciben las personas en los establecimientos de salud públicos.

Se otorga a los funcionarios y funcionarias de los servicios de salud que sean mejor evaluados mediante una encuesta que realiza anualmente la Subsecretaría de Redes Asistenciales a los pacientes que se han atendido en ellos.

¿Quiénes pueden recibir el Bono Trato al Usuario?

El beneficio está dirigido a funcionarios de planta y a contrata de los servicios de salud que pertenezcan a las plantas contempladas en la normativa, entre ellas las de auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales, además de determinados cargos directivos de carrera que cumplan con las condiciones legales.

Entre los requisitos que deben cumplir los funcionarios se encuentran:

Haber prestado servicios en los servicios de salud durante los 11 meses anteriores a la fecha de pago , sin interrupción.

, sin interrupción. Encontrarse en servicio a la fecha en que se pague la asignación.

a la fecha en que se pague la asignación. Trabajar en un establecimiento que haya obtenido una evaluación de al menos 65% en el instrumento que mide la calidad del trato a los usuarios.

Además, no tienen derecho al beneficio los funcionarios calificados en lista 3 o lista 4 en el proceso de calificaciones inmediatamente anterior al pago. Tampoco corresponde a quienes hayan registrado ausencias injustificadas durante los 11 meses previos.

¿Cuándo se paga el Bono Trato al Usuario 2026?

De acuerdo con la información del Ministerio de Salud (Minsal), el Bono Trato al Usuario se paga en una sola cuota, a más tardar el 30 de noviembre de 2026, junto con las remuneraciones correspondientes a ese mes.

¿Cuáles son los montos del Bono Trato al Usuario 2026?

El monto depende del tramo en que haya quedado clasificado el establecimiento tras la evaluación de la calidad del trato a los usuarios.

Para este año, los pagos contemplan tres montos, que pueden variar según las horas contratadas y el tiempo efectivamente trabajado.

Tramo I: $461.533

Tramo II: $343.888

Tramo III: $226.244

La clasificación considera los resultados de la evaluación de cada establecimiento. En términos generales, el primer tramo corresponde a los recintos mejor evaluados, seguido por el segundo y el tercero.

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